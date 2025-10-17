Foto.l pexels.com/diphtheria hospital

Nākamnedēļ pārejam uz ziemas laiku: zinātnieki brīdina, ka pulksteņa griešana būtiski ietekmē veselību 0

16:15, 17. oktobris 2025
Katru pavasari un rudeni miljoniem cilvēku pārbīda pulksteņus par stundu uz priekšu vai atpakaļ. Pavasarī mēs “pazaudējam” stundu miega, bet iegūstam gaišākus vakarus, savukārt rudenī atgūstam šo stundu, taču dienas kļūst īsākas un tumšākas. Lai gan šī tradīcija pastāv jau vairāk nekā gadsimtu, arvien biežāk tiek diskutēts, vai laika griešana mūsdienās vēl ir nepieciešama.

Cirkadiāno ritmu eksperts, Dr. Džefrijs Kelu (Dr Jeffrey Kelu) no Londonas Karaļa koledžas, pēta, vai pulksteņa grozīšana patiesībā kaitē cilvēka organismam.

Šī prakse tika ieviesta jau 1916. gadā Tā sākotnēji bija paredzēta, lai labāk izmantotu garākas dienas gaismas stundas vasarā, vēsta “King’s Collage London”.

Tomēr zinātnieki brīdina, ka pulksteņa maiņa — īpaši pavasara pāreja uz vasaras laiku — negatīvi ietekmē mūsu organismu. Dr. Kelu no Karaļa koledžas Dzīvības zinātņu un medicīnas fakultātes šobrīd pēta šo jautājumu padziļināti.

Kāpēc pulksteņa maiņa ietekmē mūsu veselību?

Dr. Kelu skaidro: “Ir arvien vairāk pierādījumu tam, ka pulksteņu pārbīde, īpaši pavasarī, būtiski ietekmē cilvēka cirkadiānos ritmus un miega veselību. Mūsu iekšējie bioloģiskie pulksteņi, kurus galvenokārt regulē gaismas iedarbība, nosaka svarīgus fizioloģiskos procesus — miega un nomoda ciklu, vielmaiņu un citus. Kad pulksteņa laiks tiek mainīts par vienu stundu, rodas neatbilstība starp sociālo laiku un dabisko dienas-nakts ciklu, kas izjauc šos ritmus.”

“Pavasara laika maiņas tūlītējā sekas ir pēkšņs miega zudums, jo nakts laikā tiek ‘zaudēta’ viena stunda, un cilvēkiem ir grūti pierast pie agrāka celšanās laika. Tas var izraisīt hronisku cirkadiāno neatbilstību, kas pazīstama kā sociālais džetlags — stāvoklis, kas saistīts ar lielāku aptaukošanās, vielmaiņas sindroma un garastāvokļa traucējumu risku.”

Ko par pulksteņa maiņu domā zinātnieki?

“Miega un cirkadiāno ritmu eksperti pārsvarā ir vienisprātis — vasaras laika ieviešana ir kaitīga. Vairākas starptautiskas organizācijas, tostarp Lielbritānijas Miega biedrība (British Sleep Society), ir publicējušas oficiālus paziņojumus, aicinot pārtraukt šo praksi, jo tā negatīvi ietekmē veselību.”

“Izvērtējot zinātniskos pierādījumus, šīs organizācijas stingri iesaka atteikties no pulksteņu griešanas divas reizes gadā.”

Kāds būtu veselībai labākais risinājums?

“Izvērtējot, kurš pastāvīgais laika formāts vislabāk atbalsta cilvēka veselību, zinātnieku sabiedrība skaidri iesaka atgriezties pie pastāvīgā standarta laika un neieviest pastāvīgu vasaras laiku.”

“Standarta laiks vislabāk atbilst cilvēka bioloģiskajam ritmam, jo nodrošina vairāk dabiskās rīta gaismas, kas palīdz sinhronizēt ķermeni ar 24 stundu diennakts ciklu. Tas ir īpaši svarīgi mūsdienu sabiedrībā, kur cilvēki lielāko dienas daļu pavada telpās un vakarā tiek pakļauti mākslīgajam apgaismojumam, kas aizkavē miega sākumu. Rīta gaisma palīdz šai aizkavei pretoties, uzturot dabisku miega un nomoda ritmu.”

“Zinātnieki uzskata, ka pastāvīga standarta laika ieviešana un atteikšanās no pusgada pulksteņu maiņām veicinātu veselīgāku miegu, labāku pašsajūtu un pozitīvākus sabiedrības veselības rādītājus.”

Kāpēc pastāvīgs laiks būtu labāks par vasaras laiku?

“Pastāvīga vasaras laika ieviešana, īpaši ziemā, rada risku veselībai, jo samazina rīta gaismas daudzumu. Rīta gaisma ir būtiska cirkadiāno ritmu regulēšanai un veselīga miega uzturēšanai.”

“Piemēram, Apvienotajā Karalistē ziemā saullēkts tāpat notiek daudz vēlāk nekā vasarā. Ja mēs dzīvotu pastāvīgā vasaras laikā, diena sāktos vēl agrāk — un tas vēl vairāk ierobežotu dabiskās rīta gaismas iedarbību. Šī ietekme būtu īpaši jūtama valsts ziemeļu daļās, kur ziemas dienas ir īpaši īsas.”

“Vasarā gan agrie saullēkti šo problēmu mazinātu, taču ilgāka vakara gaisma vasaras laikā varētu aizkavēt miega iestāšanos, jo gaisma kavē melatonīna izdalīšanos un uztur modrību.”

