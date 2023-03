Ilustratīvs foto

Kā varam likt sāpēm atkāpties







Sāpju sajūtās nav nekā patīkama, taču tās mums ziņo par kādu neveselīgu procesu organismā, piemēram, locītavu problēmām, pārslogotu muguru. Tādēļ šos signālus ir svarīgi prast pareizi tulkot un uz tiem atbilstoši reaģēt.

“Sāpes ir sarežģīts process, ko kontrolē nervu sistēma. Tās izraisa fizisku diskomfortu: traucē normāli funkcionēt, dažkārt rada pat neizturamas ciešanas. Tomēr jāsaprot, ka sāpes ir svarīgs ķermeņa aizsargmehānisms. Ilgstoši ignorējot sāpju sajūtas vai neatbilstoši pret tām izturoties, risks nodarīt nopietnu kaitējumu veselībai ir ļoti augsts,” brīdina Rīgas Vecpilsētas Mēness aptiekas vadītāja, farmaceite Linda Fevraļeva un atklāj, ka teju katrs otrais aptiekas klients sūdzas par sāpēm un lūdz palīdzību to novēršanai.

“Pirms kaut ko ieteikt, farmaceitam vienmēr ir svarīgi noskaidrot, kas tieši klientam sāp, cik ilgi, vai cilvēks jau ir lietojis kādus medikamentus, vai viņam ir kāda hroniska slimība, vai ir konsultējies ar ārstu.”

Farmaceite uzsver, ka svarīgi ir nekavējoties izslēgt bīstamas sāpes, piemēram, tādas, kas saistītas ar stipri paaugstinātu asinsspiedienu, iekšējo orgānu bojājumiem, sirds slimībām.

“Visbiežāk cēloņi sūdzībām par sāpēm ir locītavu vai muskuļu iekaisums, mehāniskas traumas, termiski vai ķīmiski apdegumi, muguras sāpes dažādās tās vietās pārslodzes, deformācijas vai cita iemesla dēļ, spazmas menstruāciju laikā. Daudzi iegriežas aptiekā, lai meklētu palīdzību galvassāpju novēršanai, tostarp, ja tās radušās alkohola lietošanas rezultātā, pārslodzes vai bezmiega dēļ. Saskaņā ar Starptautiskās galvassāpju klasifikācijas jaunāko versiju pastāv aptuveni 300 galvassāpju veidu, turklāt bieži vien tās tiek ārstētas pilnīgi atšķirīgi.”

Dažreiz galvassāpēm var līdzēt arī glāze ūdens

“Jāņem vērā, ka sāpes ir dažādas un atšķirīgas. Nereti, piemēram, klients lūdz zāles pret galvassāpēm un nosauc kādu populāru nesteroīdo pretiekaisuma līdzekli, kas aptiekā vienmēr ir pieejams. Ar tā izsniegšanu nevajag steigties! Dažkārt pēc cilvēka iztaujāšanas un asinsspiediena mērīšanas nākas izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību, jo izrādās, ka mūsu klienta asinsspiediena rādītāji ir bīstami augsti. Ja sāpes censtos novērst, lietojot neatbilstošas zāles, ko vēl pirms brīža klients vēlējās iegādāties, savu stāvokli viņš būtiski pasliktinātu. Jāteic, ka ar šādām situācijām aptiekā saskaramies regulāri,” stāsta farmaceite.

Biežs galvassāpju cēlonis var būt miega režīma traucējumi vai, piemēram, neveselīgs dzīvesveids – mazkustīgums, smēķēšana un citi kaitīgi ieradumi. Galvassāpes var rasties arī, ilgstoši sēžot pie datora, it īpaši, nevēdinātā telpā. Tādēļ ir svarīgi ieturēt pauzes – izkustēties, iziet nelielā pastaigā svaigā gaisā, izvēdināt telpu. Tā pat ir svarīgi pietiekami izgulēties, un guļamistabā noteikti nevajadzētu lietot viedierīces, jo ekrāna zilā gaisma spēj izjaukt normālu nakts miega režīmu.

“Ja ir grūtības aizmigt, ja nākas piedzīvot lielu nervu slodzi, farmaceits var ieteikt dažādus nomierinošus augu preparātus, kas satur, piemēram, baldriānu, māteri, lavandu, melisu. Kādam labi palīdz piparmētru tēja, aptiekā ir iegādājami arī uztura bagātinātāji ar pasifloru tablešu vai kapsulu formā. Taču vēlos uzsvērt – lai izvairītos no iespējamām galvassāpēm, ikvienam ir nepieciešamas ikdienas fiziskās aktivitātes. Bieži iesaku klientiem ar galvassāpēm izmēģināt arī pavisam vienkāršu metodi – nesteidzīgi izdzert glāzi ūdens un vienmēr atcerēties par pietiekamu ūdens uzņemšanu katru dienu,” norāda “Mēness aptiekas” farmaceite Linda Fevraļeva.

Dažādām sāpēm – atšķirīga palīdzība

Muskuļu pārslodze

Ja par muskuļu sāpēm sūdzas jauns cilvēks, bieži vien izrādās, ka sāpes izraisījusi pārmērīga fiziskā slodze – kāds pēc pamatdarba būvē māju, kāds – pārāk intensīvi trenējas sporta zālē, kāds cits – skrien kā maratonists. Pret muskuļu sāpēm labi noder sildoši plāksteri un mitras siltas kompreses, mentolu saturoša ziede, silta vanna ar priežu skuju ekstraktu. Efektīvas var būt arī ziedes un geli, kas satur dabīgās ēteriskās eļļas. Tās var palīdzēt tiem, kuru muskuļi ikdienā pakļauti pastiprinātai slodzei, jo cilvēks daudz staigā, profesionāli dejo, visu darbdienu stāv kājās.

Trauma

Ja radusies trauma, kā rezultātā izveidojies zilums, var palīdzēt ziede ar atvēsinošu efektu – tā novērsīs iekaisuma attīstību, mazinās tūsku un zemādas asiņošanas risku. Farmaceits var ieteikt pretsāpju plāksterus, kas satur nesteroīdo pretiekaisuma līdzekli un ārstniecības augus – arniku, baltā vītola ekstraktu.

Ir pieejami geli, ko lieto kāju vēnu slimību profilaksei, kā arī vieglu sadzīves un sporta traumu gadījumos. Iespēju ir daudz! Saruna ar farmaceitu palīdzēs saprast, kurš līdzeklis konkrētajā gadījumā ir piemērotākais.

Savilkts sprands, pleci

Sāpoši, savilkti spranda muskuļi – arī tās ir izplatītas sūdzības. Šādā gadījumā noder ziede ar sildošu efektu, kas var uzlabot asinsriti. To ieteicams lietot, piemēram, pēc ilgstoša darba pie datora, ja jūtamas sāpes un muskuļu sasprindzinājums plecu, spranda zonā.

Var mēģināt uz sāpošās vietas uzlikt piparu plāksteri, taču to nedrīkst līmēt uz dzimumzīmēm. Labāk to pārgriezt un pielīmēt tieši gar savilkto muskuli, bet ne uz mugurkaula.

Kakla daļas osteohondroze

Ja ir sūdzības par sāpēm kakla daļā, pakausī, var ieteikt lokālo pretsāpju, pretiekaisuma līdzekli. Tiesa, tas būs piemērots lietošanai īsu laiku – līdz vizītei pie ārsta, kas šajā gadījumā noteikti ir nepieciešama.

Locītavu, muguras sāpes

Ja gados vecākam cilvēkam sāp locītavas, mugura, tas vienmēr ir iemesls, lai dotos uz konsultāciju pie ārsta. Pirmajai palīdzībai aptiekā var iegādāties pretsāpju un pretiekaisuma medikamentus, ko gan nedrīkst lietot ilgstoši. Papildus ieteicami būtu arī B grupas vitamīni.

Roku, kāju locītavu stīvumu un sāpes var meģināt mazināt ar glikozamīna uztura bagātinātāja lietošanu, taču efekts nebūs tūlītējs – to lietot ieteicams ilgākā laika posmā un vēlams uzsākt jau profilaktiski.

Artrīta vai reimatisma izraisītu hronisku sāpju gadījumā noder sildoši ārīgi lietojami līdzekļi, kas aktivizē asinsriti. Parasti tie satur, piemēram, kamparu, propolisu.

Bezrecepšu preparāti pret sāpēm

Farmaceite uzsver, ka aptiekās ir pieejams diezgan plašs bezrecepšu līdzekļu klāsts, kas paredzēti uzklāšanai uz ādas, lai mazinātu sāpes. “Piedāvājumā ir geli, krēmi, ziedes, aerosoli, plāksteri, ko aplicē uz sāpīgajiem muskuļiem, cīpslām vai locītavām. Šie līdzekļi var palīdzēt mazināt sāpes, turklāt neizraisa nopietnas blakusparādības. Tomēr jāpatur prātā, ka, lietojot, piemēram, diklofenaku saturošu ziedi, ir jāizvairās no saules stariem, kas, saskaroties ar šo medikamentu, var izraisīt ādas alerģisku reakciju.

“Ja aptiekā izvēlētais pretsāpju vai pretiekaisuma līdzeklis rekomendācijās noteiktajā lietošanas laika posmā nedod pozitīvu efektu, ja pašsajūta pasliktinās, ja sāpes pastiprinās naktī, ir apgrūtināta staigāšana – steidzami jādodas pie ārsta!” mudina farmaceite Linda Fevraļeva.