Katrs vecāks vēlas redzēt savu bērnu drošu, zinātkāru un pārliecinātu. Taču ne vienmēr mācību ceļš sākas vienādi viegli – īpaši lasīšanā. Tieši šeit palīgā nāk projekts “Skola – kopienā”.
Uzsākot mācības pirmajā klasē, no bērniem bieži tiek sagaidīts, ka viņi jau prot lasīt. Tomēr realitāte ir daudz dažādāka – vieni bērni lasa brīvi, citi vēl tikai sper pirmos soļus burtu pasaulē. Tas nenozīmē, ka kāds ir sliktāks vai mazāk spējīgs. Tas nozīmē tikai vienu – katram bērnam ir savs temps.
Tieši tāpēc projekts “Skola – kopienā” jau 2025. gadā uzsāka īpašus atbalsta pasākumus lasītprasmes attīstīšanai 1.–3. klašu skolēniem. “Bērni skolā ienāk ar ļoti atšķirīgu pieredzi. Daļai grūtības sagādā latviešu valoda, citiem ir runas vai izrunas problēmas. Mēs regulāri vērtējam bērnu prasmes un sekojam līdzi viņu ikdienas darbam, taču vienmēr var darīt vēl vairāk,” stāsta Jelgavas 4. sākumskolas direktora vietniece izglītības jomā Aija Kuķalka.
“Projekts ‘Skola – kopienā’ dod mums iespēju sniegt bērniem papildu atbalstu tieši tad, kad tas ir visvairāk vajadzīgs.”
Kāpēc lasītprasme ir tik svarīga?
Lasīšana nav tikai prasme izlasīt vārdus. Tā ir spēja saprast uzdevumus matemātikā, izprast tekstu dabaszinībās, droši izteikt savas domas un noticēt sev. Ja bērnam ir grūtības lasīt, tas bieži ietekmē arī viņa pašapziņu.
Pētījumi rāda – bērnu interese par lasīšanu mazinās. To ietekmē gan digitālās ierīces, gan mainīgie informācijas patēriņa paradumi. Taču pareizi izvēlēti, kvalitatīvi digitālie rīki var kļūt par palīgu, nevis šķērsli, un palīdzēt bērnam mācīties ar prieku.
Kā bērni mācās lasīt?
Lai lasīšana kļūtu raita un saprotama, bērnam pakāpeniski jāapgūst vairākas prasmes:
- spēja sadzirdēt un atšķirt skaņas,
- izpratne par burtu un skaņu saistību,
- raita lasīšana,
- izlasītā saprašana,
- bagāts vārdu krājums.
Ja kāda no šīm prasmēm veidojas lēnāk, bērnam nepieciešams mērķēts, saprotošs atbalsts. Tieši to piedāvā projekta “Skola – kopienā” lasītprasmes veicināšanas nodarbības – gan grupās, gan individuāli.
“Lasītprasme ir pamats visām mācībām. Tā paplašina bērna redzesloku, attīsta domāšanu un palīdz viņam justies pārliecinātam ne tikai latviešu valodas stundās, bet arī citos mācību priekšmetos,” uzsver projekta eksperte Māra Liepniece.
Mācāmies kopā – skola, bērns un vecāki
Ļoti svarīga ir arī sadarbība ar vecākiem. Bērnam ir vieglāk mācīties, ja viņš jūt, ka gan skolā, gan mājās viņu atbalsta un iedrošina.
Vecākiem ieteicams:
- lasīt bērnam priekšā katru dienu (arī tad, ja viņš jau lasa pats),
- pārrunāt izlasīto,
- spēlēt valodas spēles,
- piedāvāt īsus, interesantus tekstus,
- nekritizēt kļūdas, bet palīdzēt tās saprast.
Svarīgākais ir drošības sajūta un motivācija – apziņa, ka kļūdīties drīkst un mācīties var savā tempā.
Kopā bērna labākai nākotnei
Projekts “Skola – kopienā”, ko īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra, veido ciešu sadarbību starp skolu, ģimeni un pašvaldību, lai samazinātu bērnu skaitu, kuri priekšlaicīgi pārtrauc mācības.
Projekts aicina skolotājus un vecākus darboties kopā, lai katrs bērns Latvijā justos piederīgs un atbalstīts. Un dažkārt tieši savlaicīga palīdzība lasīšanā kļūst par pirmo soli uz veiksmīgu mācību ceļu.