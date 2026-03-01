Kāda cita panākumi neļauj jums naktīs mierīgi gulēt: šīs zodiaka zīmes mēdz patiesi apskaust citus cilvēkus 0
Ne visi spēj vienādi reaģēt uz citu cilvēku panākumiem. Kamēr vieniem drauga vai kolēģa veiksme izraisa patiesu prieku un iedvesmu, citiem tā izraisa vislielāko skaudību, kas nereti pat neļauj jums mierīgi naktīs gulēt. Astrologi ir pārliecināti, ka to, cik lielā mērā katrs cilvēks apskauž citus, spēj ietekmēt arī tas, kāda ir katra cilvēka Zodiaka zīme.
Šajā rakstā horoskopa zīmes sakārtotas augošā secībā, sākot ar zīmi, kurai vispār neuztrauc un neskauž citu cilvēku panākumi, beidzot ar tām zīmēm, kuri mēdz izteikti apskaust citu cilvēku panākumus.
Kas jāatceras par šo materiālu – horoskopiem un ar ezotēriku saistītām lietām ir tikai izklaidējošs raksturs, tāpēc aicinām savus ikdienas lēmumus pieņemt, balstoties uz racionāliem apsvērumiem.