Nekustamo īpašumu eksperts: Valstij ir ļoti izdevīgi cilvēku “dabūt kredītā” 0

LA.LV
0:19, 1. marts 2026
Ziņas Ekonomika

Ir diezgan skumji – cik runāts ar jauniešiem, mājoklis viņiem vairs nav noteicošais, lai viņi laistu pasaulē bērnus, jo ir daudz citu apsvērumu. Lai gan Z paaudzei tas bija viens no būtiskākajiem nosacījumiem un problēmām – NĪN dārdzība, šādu viedokli TV24 raidījumā “Naudas cena” pauda Aigars Šmits, Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācijas (LANĪDA) valdes priekšsēdētājs un “Arco Real Estate” valdes priekšsēdētājs.

Drosmīgais Čehijas ministrs “atvēsina” Lavrovu ANO tribīnēs, pasakot viņam sejā to, ko citi neuzdrīkstas
Kokteilis
FOTO. Mākslīgais intelekts nosauc 10 pasaules pievilcīgākos vīriešus. Starp tiem – pretrunīgi vērtēts Latvijas politiķis
Kokteilis
Šajā nedēļas nogalē viss mainīsies: 4 zodiaka zīmes iegūs negaidīti retu iespēju
Lasīt citas ziņas

Viņš norāda uz kapitālisma veidošanās pazīmēm jau ilgākā laika posmā, un tas ir ļoti skumji: “Zinu, ka runāšu pret nozari, pret savējiem, bet valstij ir ļoti izdevīgi dabūt cilvēku kredītā.”

Ko ar to viņš grib teikt, skaidrojot dažādās kredīta iegūšanas iespējas un to, kā kredīti mentāli iedzīvojas sabiedrībā, skatieties plašāk pievienotajā video.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Viņām nav, kur paslēpties! Internets raizējas par žirafēm negaisā, taču eksperti mierina
VIDEO. Aizmukt no maksas neizdodas: Itālijā vīrietis apmāca suni nelegāli izmest atkritumus
Kāpēc ASV un Izraēla uzbrūk Irānai? Kas līdz šim ir zināms par šo konfliktu?

Projektu “Naudas cena” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Naudas cena” saturu atbild AS “TV Latvija”. #SIF_MAF2025

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Mājas
“Ja dzīvos ilgāk, maksās trešo reizi!” Ģirts ar vienkāršiem aprēķiniem parāda nekustamā īpašuma nodokļa patieso apmēru
Mājas
“2024. gadā pārdevu dzīvokli!” Skaidrojam, kā šādu darījumu jānorāda gada ienākumu deklarācijā
Nekustamā īpašuma nodokļu rēkiņu izsūtīšana pērn maksāja miljonu eiro; šogad – pusotru. Kur ir problēma?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.