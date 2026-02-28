Nekustamo īpašumu eksperts: Valstij ir ļoti izdevīgi cilvēku “dabūt kredītā” 0
Ir diezgan skumji – cik runāts ar jauniešiem, mājoklis viņiem vairs nav noteicošais, lai viņi laistu pasaulē bērnus, jo ir daudz citu apsvērumu. Lai gan Z paaudzei tas bija viens no būtiskākajiem nosacījumiem un problēmām – NĪN dārdzība, šādu viedokli TV24 raidījumā “Naudas cena” pauda Aigars Šmits, Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācijas (LANĪDA) valdes priekšsēdētājs un “Arco Real Estate” valdes priekšsēdētājs.
Viņš norāda uz kapitālisma veidošanās pazīmēm jau ilgākā laika posmā, un tas ir ļoti skumji: “Zinu, ka runāšu pret nozari, pret savējiem, bet valstij ir ļoti izdevīgi dabūt cilvēku kredītā.”
Ko ar to viņš grib teikt, skaidrojot dažādās kredīta iegūšanas iespējas un to, kā kredīti mentāli iedzīvojas sabiedrībā, skatieties plašāk pievienotajā video.
