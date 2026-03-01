FOTO: Shutterstock

Automātiskā pārnesumkārba daudziem šķiet vienkārša un droša – ieliec “D” un brauc. Taču tieši šī ērtība bieži rada maldīgu pārliecību, ka neko nevar sabojāt. Mehāniķi gan brīdina – nepareizi ieradumi var ļoti ātri saīsināt transmisijas mūžu.

Liktenīgākā kļūda – pārslēgšana kustībā

Viens no bīstamākajiem paradumiem ir mēģinājums pārslēgt pārnesumus no braukšanas uz priekšu (D) uz atpakaļgaitu (R), pirms auto ir pilnībā apstājies.

Pat ja šķiet, ka automobilis kustas pavisam lēni – ar 1–2 km/h – pārnesumkārbai tas rada milzīgu slodzi. Īpaši jutīgi pret to ir vecāki auto, kuriem nav modernu elektronisko aizsardzības sistēmu.

Sekas var būt tūlītējas:

  • zobratu bojājumi vai nolūzuši zobi;
  • sajūga elementu pārkaršana un nodilums;
  • diferenciāļa un pusasu bojājumi.

Lai no tā izvairītos, virzienu drīkst mainīt tikai pēc pilnīgas apstāšanās. Ideālā gadījumā: apstājies, pārslēdz uz neitrālo (N), uz brīdi nogaidi un tikai tad ieslēdz atpakaļgaitu.

Kāpēc nav ieteicams ripot neitrālajā pārnesumā?

Vēl viena izplatīta kļūda ir pārslēgšanās uz “N” braukšanas laikā, piemēram, ripojot lejup pa kalnu. Daudzi domā, ka tā var ietaupīt degvielu, taču patiesībā tas kaitē transmisijai.

Neitrālajā režīmā tiek traucēta eļļas cirkulācija, un detaļas var pārkarst. Ilgtermiņā tas nozīmē paātrinātu nodilumu un īsāku pārnesumkārbas kalpošanas laiku.

Kā pareizi novietot auto?

Mehāniķi atgādina arī par biežu kļūdu stāvēšanas laikā – paļaušanos tikai uz “P” režīmu.

Ja auto tiek novietots slīpumā un netiek izmantota rokasbremze, visa automašīnas masa balstās uz nelielu bloķēšanas mehānismu pārnesumkārbā. Tas var novest pie tā iesprūšanas vai pat bojājuma.

Pareizā secība ir vienkārša:

apstājies;

aktivizē rokasbremzi;

tikai tad pārslēdz sviru uz “P”.

Automātiskā pārnesumkārba piedod daudz, bet ne visu. Lēna, apdomīga rīcība un pareizi ieradumi var pasargāt no remontiem, kas izmaksā vairākus tūkstošus eiro.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

