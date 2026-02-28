No šodienas var iesniegt gada ienākumu deklarācijas, taču VID EDS kā paralizēta jau pirmajās minūtēs 0
No šodienas iedzīvotāji var iesniegt gada ienākumu deklarācijas par pagājušo gadu, taču jau pāris minūtes pāri pusnaktij jeb 1. marta pirmajos brīžos ienākt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) nebija iespējams, novēroja aģentūra LETA. Tas parasti liecina par pārāk lielu interesi vienlaikus veikt vienu darbību – ienākt mājaslapā un pieslēgties sistēmai.
VID ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe mikroblogošanas vietnē “Twitter” gan apgalvo, ka VID mājaslapa strādā, bet pieslēgšanās notiekot lēnāk nekā parasti. Rindā uz pakalpojumu virtuāli stāv vairāk nekā 4000 cilvēku.
VID EDS ir vienkāršota 2025. gada ienākumu deklarācijas forma. Iesniedzot 2025. gada ienākumu deklarāciju vairs nebūs jāizvēlas aizpildīt “Vienkāršotu” vai “Detalizētu” deklarācijas formu. VID norāda, ka tā kļuvusi saprotamāka un ērtāka lietošanā – precizēti termini, samazināts aizpildāmo lauku skaits un pievienoti papildu skaidrojumi, kas palīdz saprast, kādi ienākumi jādeklarē.
Tāpat kā līdz šim, deklarācijas sagatave automātiski aizpilda būtiskāko informāciju, izmantojot VID rīcībā esošos datus, un uzrāda nodokļa aprēķina rezultātu. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem rezultāts tagad ir paskaidrots ar tekstu, nevis izcelts ar krāsu rāmīti.
Iesniedzot deklarāciju, arī šogad tai var pievienot savus un ģimenes locekļu attaisnoto izdevumu dokumentus. Attaisnoto izdevumu dokumenti, kas nosūtīti, izmantojot mobilo lietotni “Mans VID”, automātiski nonāk EDS sadaļā “Attaisnoto izdevumu dokumenti”. Atgādinām, ka caur mobilo lietotni gada ienākumu deklarāciju sagatavot un iesniegt nebūs iespējams.
Termins “nodokļa piemaksa” aizstāts ar “maksājamais nodoklis”. Tā ir summa, kas jāsamaksā budžetā, ja gada laikā ieturētais nodoklis ir bijis par mazu vai ir gūti ienākumi, no kuriem nodoklis nav ieturēts gada laikā.
“Nodokļa pārmaksa” turpmāk dēvēta par “pārmaksātais nodoklis”. Tā ir summa, ko valsts atmaksā, ja gada laikā ieturēts lielāks nodoklis nekā bija nepieciešams vai atmaksa veidojas no attaisnotajiem izdevumiem. Šis izmaiņas ir veiktas gada ienākumu deklarācijas D sadaļā.
Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas laikā arī šogad darbosies EDS lietotāju rindošana. Tā palīdz nodrošināt sistēmas stabilu darbību lielas noslodzes brīžos. Ja vienlaikus EDS būs pieslēdzies ļoti liels lietotāju skaits, cilvēki tiks novirzīti uz virtuālu uzgaidāmo telpu, kur būs redzama informācija par sagaidāmo pieslēgšanās laiku.
VID atgādina, ka no 2026. gada 1. janvāra EDS var pieslēgties tikai ar drošu elektronisko identifikāciju: Smart‑ID, eID, eParakstu vai internetbankas identifikāciju; pieslēgties ar lietotājvārdu un paroli vairs nav iespējams.
Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, daļai iedzīvotāju šogad nodokļu pārmaksa var neveidoties vai būt mazāka nekā iepriekšējos gados, skaidro VID. Tas saistīts ar izmaiņām nodokļu un atvieglojumu piemērošanā gada laikā, nevis ar kļūdām deklarācijā vai VID EDS.
VID skaidro, ka 2025. gadā tika atcelts diferencētais (prognozētais) neapliekamais minimums un tā vietā noteikts vienots, fiksēts neapliekamais minimums, neatkarīgi no personas ienākumu apmēra – 510 eiro mēnesī. Pateicoties tam, 2025. gadā IIN no atalgojuma varēja ieturēt precīzāk jau katru mēnesi un gada beigās daļai iedzīvotāju pārmaksa neveidojas, jo nodokļu starpība, kas iepriekš radās, šogad var nebūt.
Ja deklarācijā redzams, ka nodokļu pārmaksa nav izveidojusies, tas pats par sevi nenozīmē kļūdu, skaidro VID. Tas var būt normāls rezultāts pēc nodokļu aprēķina.
Ja cilvēks ir maksājis IIN un vēlas atgūt tā daļu pievienojot čekus par attaisnotajiem izdevumiem vai cilvēkam ir pienākums iesniegt deklarāciju, tā ir jāiesniedz obligāti, piemēram, ja ir reģistrēta saimnieciskā darbība vai gada laikā paralēli darba algai gūti citi deklarējami ienākumi.