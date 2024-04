Kaķi regulāri nokārtojas bērnu smilšu kastēs. Cik tas ir bīstami bērnu veselībai? Ieteikt







TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāds skatītājs uzdeva jautājumu par kaķiem, kuri nokārtojas bērniem domātās smilšu kastēs māju pagalmos: “Kaķi regulāri kakā bērnu smilšu kastēs. Cik tas ir bīstami, jo bērni regulāri liek netīrās rokas mutē?”

“Tas ir bīstami, un tas nav pareizi! Īstenībā nav pareizi tas, kā ir aprīkoti mūsu bērnu laukumi. Tie nav apsegti ar speciālām plēvēm, smilšu kastes stāv atvērtas – tas ir slikti,” tā uz skatītāja jautājumu atbildēja Rīgas Stradiņa Universitātes (RSU) Infektoloģijas katedras asociētā docētāja Jeļena Storoženko.

“Dzīvnieki – kaķi, varētu būt arī suņi – pārnes to pašu toksikorozi, ar ko var inficēties cilvēks, arī bērns. Var inficēties tieši tad, kad spēlējas tajā rotaļu laukumā vai kā savādāk. Šeit tomēr ir jābūt uzmanīgiem – jāpieskata bērnus,” ieteica eksperte. Viņaprāt, šī tiešām ir “liela problēma”.

"Vajadzētu bērnus ne tikai pieskatīt šajos rotaļu pagalmos, kur ir smilšu kastes pieejamas arī kaķiem, bet varbūt pat kādreiz izvairīties no smilšu kastes un neļaut bērnam tajā sēdēt, tā ieteica Storoženko. Tāpat būtu ieteicams bērniem jau laikus iemācīt to, lai viņi neliek mutē netīras rokas, lai tādējādi izvairītos no saslimšanas ar kādu slimību, ko pārnēsā dzīvnieki.

















































































































