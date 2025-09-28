“Var tikai minēt par iemesliem, kāpēc tas būtu jādara publiskā dušā.” Sporta klubos izvietoti aizliegumi, kas mulsina 0
Sociālo mediju platformā “X” lasāma diskusija par tēmu, kas saistīta ar sporta klubiem. Izrādās daudzi cilvēki sporta zāles apmeklējumu apvieno arī ar atbrīvošanos no liekā apmatojuma sporta kluba dušās.
“Sporta zāles dušās parādījušās nelielas uzlīmes ar tekstu “Aizliegts skūties”. Pirmajā momentā padomāju, kas tad nu, ka dušās vairs pat sūkties nevarēs? Kam tas varētu traucēt,” “X” raksta lietotājs ar nosaukumu @2N_ICEBOX.
Pirmajā momentā padomāju, kas ta nu, ka dušās vairs pat sūkties nevarēs? Kam tas varētu traucēt? #diktatūra
— Normunds Namnieks 🎷 (@2N_ICEBOX) September 23, 2025
Ieraksts veicinājis plašāku diskusiju.
Kāds norāda, ka tādas aizlieguma uzlīmes sporta klubos nav nekāds jaunums, cits atkal min iemeslus tādām norādēm. Vēl kāds pauž izbrīnu, kāpēc sporta klubos kaut kas tāds vispār ir jādara.
Kāds iet uz sporta zāli lai noskūtos? 😀
Varbūt līdzi ņem arī tosteri un kafijas aparātu lai pabrokastotu? 😀
— Chupacabra (@MrMadis) September 23, 2025
Jau gadus 15 tādas zīmes ir. Ja visi sāk skūties tad aizdambējas notekas. Problēma it sevišķi tajos klubos, kur noteka nav zem katras dušas.
— Kurmitis (@Kurmitis_) September 23, 2025
Domāju, saistīrs ar melnīgsnēju "studentu" pieplūdumu – dzīvo pa 5 vienā istabā, attiecīgi mājās neērti sevi sakopt.
— Andra Kaupe (@AndraKaupe) September 23, 2025
Droši vien kāds bija nolēmis tikt vaļā no gadu audzēta apmatojuma visās iespējamās vietās. Var tikai minēt par iemesliem, kāpēc tas būtu jādara publiskā dušā 😃
— Martins (@mezhavecis) September 23, 2025
Kanalizācijai tas traucē un ir pretīgi, ka visur svešs kūsis mētājas.
— Jānis Lazdāns (@Lazdans) September 23, 2025
Skaidrs viens – nelielās uzlīmes, kas aicina cilvēkus pēc treniņiem nomazgāties, nevis veikt skūšanās procedūras, ir radušās ne jau tāpat vien, bet kā risinājums reālām problēmām.
Galu galā – šis kārtējo reizi arī atgādina, cik svarīgi publiskās vietās padomāt arī par līdzcilvēkiem.