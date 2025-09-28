“Var tikai minēt par iemesliem, kāpēc tas būtu jādara publiskā dušā.” Sporta klubos izvietoti aizliegumi, kas mulsina 0

12:04, 28. septembris 2025
Sociālo mediju platformā “X” lasāma diskusija par tēmu, kas saistīta ar sporta klubiem. Izrādās daudzi cilvēki sporta zāles apmeklējumu apvieno arī ar atbrīvošanos no liekā apmatojuma sporta kluba dušās.

“Sporta zāles dušās parādījušās nelielas uzlīmes ar tekstu “Aizliegts skūties”. Pirmajā momentā padomāju, kas tad nu, ka dušās vairs pat sūkties nevarēs? Kam tas varētu traucēt,” “X” raksta lietotājs ar nosaukumu @2N_ICEBOX.

Ieraksts veicinājis plašāku diskusiju.

Kāds norāda, ka tādas aizlieguma uzlīmes sporta klubos nav nekāds jaunums, cits atkal min iemeslus tādām norādēm. Vēl kāds pauž izbrīnu, kāpēc sporta klubos kaut kas tāds vispār ir jādara.

Skaidrs viens – nelielās uzlīmes, kas aicina cilvēkus pēc treniņiem nomazgāties, nevis veikt skūšanās procedūras, ir radušās ne jau tāpat vien, bet kā risinājums reālām problēmām.

Galu galā – šis kārtējo reizi arī atgādina, cik svarīgi publiskās vietās padomāt arī par līdzcilvēkiem.

LA.LV Aptauja

Vai jums tas būtu pieņemami?

  • Jā, kāda starpība, kur cilvēks skujas
  • Nē, tādas lietas ir jādara privāti

