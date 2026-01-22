“Kam tad jums ir ministrijas ar simtiem darbinieku?” Pozņaks par Abu Meri un Sprūda izšķērdību 0
Lielākie ministru biroji Latvijas valdībā ir veselības ministram Hosamam Abu Meri (JV), Ministru prezidentei Evikai Siliņai (JV) un aizsardzības ministram Andrim Sprūdam (P), noskaidroja aģentūra LETA.
“Man laikam tad līdz galam nav skaidrs, priekš kam tad ministram ir ministrija? Kas tur nav ekspertu? Vēl saprotu, ka ministru prezidentei ir jāorientējas visā, bet ja tev ir ministrija ar simtiem darbinieku, tad vēl tieši ministrija birojā droši vien, ka vajag padomniekus, bet vai 20? Tas ir labs jautājums!” TV24 raidījumā “Preses Klubs” izsakās Reinis Pozņaks, Eiropas Parlamenta deputāts (AS), “Tviterkonvoja” aizsācējs.
Abu Meri birojā ir 20 darbinieki, ieskaitot Veselības ministrijas parlamentāro sekretāri Līgu Āboliņu. No visiem biroja darbiniekiem 16 ir ministra padomnieki – 10 no tiem ārštata. Bez padomniekiem Abu Meri birojā ir virkne darbinieku, kādi nav citu ministru birojos, piemēram, ministra biroja palīgs un ministra palīgs starptautiskās komunikācijas jautājumos.
Savukārt premjeres Siliņas birojā ir 14 darbinieki. Arī viņas biroja darbinieku sarakstā iekļauta parlamentārā sekretāre Karina Ploka. Kopumā Siliņai ir astoņi dažādu nozaru padomnieki, kā arī trīs konsultanti. Premjeres birojā ir arī tā vadītāja, kā arī Ministru prezidentes sekretāre.
Savukārt Sprūda birojs sastāv no 13 darbiniekiem. No tiem deviņi ir dažādu nozaru padomnieki, trīs no tiem – ārštata. Sprūda birojā ir arī Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre Liene Gātere (P), kura šonedēļ kļuva arī par Saeimas deputāti.
Vismazāk darbinieku – pa trijiem katrā – bija iekšlietu ministra Riharda Kozlovska (JV) un klimata un enerģētikas ministra Kaspara Meļņa (ZZS) birojos. Vienlaikus nevienā no šo ministru biroju darbiniekiem nebija iekļauti ministriju parlamentārie sekretāri.
Kopumā astoņas ministrijas nav norādījušas savus parlamentāros sekretārus kā ministru biroju darbiniekus.
Dažu ministru birojos strādā vieni un tie paši cilvēki. Piemēram, Rīgas domes deputāts Mārtiņš Kossovičs (P) ir ārštata padomnieks labas pārvaldības stiprināšanas jautājumos satiksmes ministra Ata Švinkas (P) birojā, kā arī ārštata padomnieks aizsardzības industrijas attīstības jautājumos Sprūdam.
Ne visi ministru biroju darbinieki par to saņem atalgojumu.