13:29, 17. oktobris 2025
Šveices policija sākusi izmeklēšanu saistībā ar incidentu vilcienā, kura gaitā, kā noskaidrojuši mediji, Latvijas pilsonis Aleksandrs Vabiks krievu valodā draudējis ģimenei, kas sarunājusies ukraiņu valodā, vēsta Šveices un Ukrainas mediji, atsaucoties uz policiju un incidentā iesaistītajiem.

Ukrainiete Olena Dudnika platformā “Instagram” publicējusi video, kurā redzams, kā kāds vīrietis vilcienā krievu valodā vēršas viņas un viņas vīra virzienā ar draudiem fiziski izrēķināties.

Citi tīmekļa lietotāji draudētāju identificējuši kā 42 gadus veco Latvijas pilsoni Vabiku, kas savos sociālo tīklu profilos norāda, ka savulaik mācījies Rīgā Zolitūdes ģimnāzijā un dzīvo Cīrihē, Šveicē.

Konflikts noticis 13. oktobrī Šveicē vilcienā ceļā no Interlākenes uz Špicu.

Dudnika ceļojusi kopā ar vīru un gadu un desmit mēnešus veco dēlu. Viņi sarunājušies ukraiņu valodā, kad līdzās sēdošais pasažieris sācis kliegt krievu valodā, draudot izrēķināties ar līdzbraucējiem.

“Kāp laukā, kamēr tavs bērns nav savainots,” kliedzis Vabiks. “Kas tev ir pret krieviem? Mēs jūs nogalināsim līdz galam. Es esmu šveicietis, un man nekas nebūs, bet jūs redzēsiet.”

Vabiks izsitis Dudnikai no rokām telefonu. Dudnikas vīrs Vabiku atgrūdis.

“Tad sekoja fiziska vardarbība, kautiņš un policijas izsaukšana,” Dudnika pauž platformā “Facebook”.

Bernes kantona policija Šveices izdevumam “20 Minuten” apstiprināja, ka ir noticis šāds incidents.

Kā norādīja policija, notiek izmeklēšana.

Pēc tam, kad incidenta video publicēts internetā, vairāki cilvēki apliecināja, ka Šveicē pieredzējuši agresiju no vilcienā draudus izteikušā vīrieša puses, Ukrainas medijam “Hromadske” sacīja Dudnika.

Lielākoties tās ir sievietes ar bērniem, kas ziņoja par vardarbības draudiem, norādīja Dudnika.

Ukrainas Ārlietu ministrijas preses sekretārs Heorhijs Tihijs platformā “X” ceturtdien video raksturoja kā šausminošu.

Ukraina mudina Šveices varasiestādes veikt izmeklēšanu un saukt vainīgos pie atbildības, norādīja Tihijs.

Incidenta video izraisījis plašu rezonansi arī Latvijas sociālo mediju lietotāju vidū.

Platformā “X” daudzi lietotāji mudina lietā iesaistīties Latvijas varas pārstāvjus.

Valsts drošības dienestā aģentūrai LETA apliecināja, ka personas izteikumi ir nonākuši Valsts drošības dienesta uzmanībā. Ņemot vērā to, ka patlaban šo gadījumu izmeklē Šveices policija, dienests plašākus komentārus nesniedz.

