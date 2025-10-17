Vladimirs Putins
Vladimirs Putins
Foto. Scanpix/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Putinam bail: atklātībā nākušas svarīgas detaļas no telefonsarunas ar Trampu 0

9:42, 17. oktobris 2025
Telefonsarunā ar Trampu Putins centās atrunāt Amerikas prezidentu no “Tomahawk” raķešu piegādes Ukrainai, raksta dialog.ua.

Kokteilis
Iespēja piegādāt Ukrainai “Tomahawk” raķetes acīmredzot ir nopietni satraukusi Kremli. Ceturtdien telefonsarunas laikā ar ASV prezidentu Donaldu Trampu Krievijas diktators Vladimirs Putins mēģināja atrunāt Vašingtonu no iepriekšminēto ieroču nodošanas Kijevai.

Kā citē Krievijas mediji, Kremļa palīgs Jurijs Ušakovs sarunā ar Trampu paziņojis, ka Putins sarunā ar Trampu paziņojis, ka “Tomahawk” raķešu piegāde Ukrainai nemainīs situāciju kaujas laukā, bet gan nodarīs “nopietnu kaitējumu” Krievijas un Amerikas attiecībām un miermīlīga noregulējuma izredzēm.

Iepriekš Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs iepriekšminēto raķešu iespējamo nodošanu Ukrainai nosauca par “nozīmīgu soli ceļā uz jaunu eskalācijas līmeni”.

Tikmēr amerikāņu mediji ziņoja, ka Tramps sliecas dot zaļo gaismu “Tomahawk” raķešu piegādēm Kijevai. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha norādīja, ka tikai diskusija par “Tomahawk” raķešu piegāžu iespējamību pamudināja Putinu atgriezties pie dialoga.

Ņemot to vērā, ministrs aicināja starptautiskos partnerus veikt turpmākas izlēmīgas darbības. Turklāt Ušakovs apgalvo, ka Tramps sarunā ar Putinu runājis par ASV un Krievijas ekonomiskās sadarbības perspektīvām, ja Krievijas karš pret Ukrainu beigsies.

Savā tvītā par sarunu ar Putinu Tramps apstiprināja, ka tirdzniecības jautājumi starp Vašingtonu un Maskavu tiks apspriesti, ja karš Ukrainā beigsies.

Ušakovs arī precizēja, ka Trampa un Putina saruna notikusi pēc Maskavas iniciatīvas. Tikmēr Baltā nama preses sekretāre Karolīna Līvita paziņoja, ka Tramps piektdien sarunās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zeļenski apspriedīs savu plānoto tikšanos ar Putinu Budapeštā.

Vienlaikus Baltā nama pārstāvim bija grūti atbildēt uz jautājumu, vai ASV prezidents uzskata, ka apstākļi ir mainījušies un ka viņa jaunā tikšanās ar Krievijas diktatoru būs veiksmīgāka nekā samits Aļaskā.

“Es domāju, ka prezidente vienmēr ir gatava dot diplomātijai iespēju ,” viņa teica. Savukārt Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns apgalvo, ka gatavošanās Trampa un Putina tikšanās Ungārijas galvaspilsētā notiek “pilnā sparā”. Ungārijas premjerministrs to paziņoja sociālo mediju platformā X pēc telefonsarunas ar Amerikas līderi ceturtdien.

