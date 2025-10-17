VIDEO. “Tas vatņiku cūka izrādās no Latvijas!” Vietējie neizpratnē, kā var vilcienā uzbrukt sievietei 113

7:34, 17. oktobris 2025
Šveicē baltkrievu izcelsmes vīrietis aizstāvēja savu ģimeni no nikna “Prigožina dubultnieka”, kurš viņiem uzbruka, jo sieviete runāja ukraiņu valodā, raksta Nexta.

Incidents notika vilcienā maršrutā Interlākena–Špīca. Sieviete, viņas vīrs un viņu dēls, kuram ir tikai viens gadiņš, atgriezās mājās, kad agresors sāka kliegt, draudēt un iesaistījās kautiņā ar viņiem.

“Mans vīrs ir dzimis Šveicē, viņš ir Šveices pilsonis un lieliski saprot ukraiņu valodu, jo viņa vecāki ir no Baltkrievijas,” sacīja sieviete, kura notikušo nofilmēja.

“Video redzami visi draudi, manipulācijas un agresija, kas bija vērsta pret mums. Vēlāk notika arī fiziska sadursme — kautiņš, pēc kura tika izsaukta policija!” viņa piebilda.

Cietušās sievietes teiktais liecina, ka aizturētais vīrietis bijis piedzēries, centies paslēpties un pēc tam pieprasījis 10 000 franku “par klusēšanu”. Viņam nav Šveices pilsonības un viņš nerunā vāciski.

Šveices policija ir sākusi izmeklēšanu, bet video autore aicina šo gadījumu publiskot pēc iespējas plašāk, lai uzbrucējs nevarētu izvairīties no atbildības.

