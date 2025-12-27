Stjuarte atklāj nepatīkamu faktu – lidmašīnā ir vietas, kuras var ļoti kaitēt tavai ādai 0
Ir jau sen un labi zināms fakts, ka lidošana var kaitēt ādai. Dehidratācija, sauss recirculēts gaiss, UV starojums augstumā un ierobežotas kustības – visi šie faktori izjauc parasto skaistumkopšanas rutīnu.
Bijusī stjuarte un skaistumkopšanas eksperte Daniela Luīze vietnei DailyMail atklāj, kuras sēdvietas lidmašīnā visvairāk kaitē ādai un kuras ir visdraudzīgākās.
Mitruma līmenis lidmašīnas salonā nereti noslīd zem 20% – gaiss ir sausāks nekā Sahāras tuksnesī.
Sliktākās sēdvietas ādai
Sēdekļi pie loga, izrādās, ādai nodara vairāk ļauna nekā pārējās vietas. Notiek pastiprināta UV starojuma iedarbība (pat mākoņainā laikā, jo esat tuvāk saulei un gaisma atstarojas no mākoņiem), tāpat tur ir minimāla gaisa plūsma un notiek ātra dehidratācija un ādas aizsargbarjeras bojājumi.
Pirmās un pēdējās 5 rindas – tur temperatūra un gaisa plūsma svārstās visvairāk, tāpēc mitrums pazeminās visstraujāk.
Labākās sēdvietas ādai
Ejās – sēdekļi salona vidū (īpaši centrālajā blokā lielākajās lidmašīnās). Tur ir Stabilāka gaisa plūsma, mazākas mitruma svārstības, mazāks UV starojums. Pasažieri šajās vietās pēc lidojuma ziņo par mazāku ādas vilkšanas sajūtu un kairinājumu.
Stjuarte uzsver: “Cilvēki neapzinās, cik lielā mērā sēdvieta ietekmē ādas stāvokli. Sēdekļi pie loga ir īsta recepte dehidratācijai, īpaši, ja tiek lietots ādas kopšanā retinols vai skābes. Arī lidmašīnas priekšā un astē mitrums krītas dramatiskāk.”