Foto. Scanpix/LETA

Stjuarte atklāj nepatīkamu faktu – lidmašīnā ir vietas, kuras var ļoti kaitēt tavai ādai 0

LA.LV
17:54, 27. decembris 2025
Veselam Dzīvesveids

Ir jau sen un labi zināms fakts, ka lidošana var kaitēt ādai. Dehidratācija, sauss recirculēts gaiss, UV starojums augstumā un ierobežotas kustības – visi šie faktori izjauc parasto skaistumkopšanas rutīnu.

Kas tad nu? Baltais nams paziņo, ka Trampa un Zelenska tikšanās laiks tiek pārcelts
Ir laiks atbrīvoties no vecā: 5 lietas, kuras būtu ieteicams izmest pirms Jaunā gada
Kokteilis
6 lietas, ko nedrīkst aizdot citiem, lai nezaudētu savu laimi un veiksmi
Lasīt citas ziņas

Bijusī stjuarte un skaistumkopšanas eksperte Daniela Luīze vietnei DailyMail atklāj, kuras sēdvietas lidmašīnā visvairāk kaitē ādai un kuras ir visdraudzīgākās.

Mitruma līmenis lidmašīnas salonā nereti noslīd zem 20% – gaiss ir sausāks nekā Sahāras tuksnesī.

Sliktākās sēdvietas ādai

CITI ŠOBRĪD LASA
Horoskopi 29. decembrim. Šodien vari kļūt pārāk dāsns
Mūžībā devies parabobslejists Alvils Brants
“Šis baigi labi, jo bija tikai Ekonomikas, Finanšu, Militārā, pašvaldības un Valsts.” Ar jauno gadu Latvijā sāks darboties jauna policijas iestāde

Sēdekļi pie loga, izrādās, ādai nodara vairāk ļauna nekā pārējās vietas. Notiek pastiprināta UV starojuma iedarbība (pat mākoņainā laikā, jo esat tuvāk saulei un gaisma atstarojas no mākoņiem), tāpat tur ir minimāla gaisa plūsma un notiek ātra dehidratācija un ādas aizsargbarjeras bojājumi.

Pirmās un pēdējās 5 rindas – tur temperatūra un gaisa plūsma svārstās visvairāk, tāpēc mitrums pazeminās visstraujāk.

Labākās sēdvietas ādai

Ejās – sēdekļi salona vidū (īpaši centrālajā blokā lielākajās lidmašīnās). Tur ir Stabilāka gaisa plūsma, mazākas mitruma svārstības, mazāks UV starojums. Pasažieri šajās vietās pēc lidojuma ziņo par mazāku ādas vilkšanas sajūtu un kairinājumu.

Stjuarte uzsver: “Cilvēki neapzinās, cik lielā mērā sēdvieta ietekmē ādas stāvokli. Sēdekļi pie loga ir īsta recepte dehidratācijai, īpaši, ja tiek lietots ādas kopšanā retinols vai skābes. Arī lidmašīnas priekšā un astē mitrums krītas dramatiskāk.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Šeit būs atbilde, kāpēc lidmašīnās sēdvietas un logi reti kad ir vienā līnijā
VIDEO. Pasaulē “dīvainākā” lidmašīna – vai to varēs sagaidīt arī Rīgas lidostā?
Pirmā pasaules kara mācība – ievēroji, ka bāzeskuģu lidmašīnu “salas” tagad vienmēr ir labajā pusē?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.