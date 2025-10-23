“Kāpēc šajās dienās visi ieslēguši maksimālo nomelnošanas režīmu pret mums?” Hermanis ir neizpratnē 3
Jau vēstīts par Alvja Hermaņa paziņojumiem par jaunas kustības/partijas izveidi. Paziņojums izraisījis plašu sabiedrības uzmanību. Ir, kas Hermani un viņa domubiedrus nopeļ, bet ir cilvēki, kas šo ideju pilnībā atbalsta. Nu Hermanis izteicies par plašo sabiedrības un mediju iesaisti.
Hermanis platformā “Facebook” raksta: “Ja jau kustība “Bez partijām” un tās priekšlikums ir tikai tāds jocīgs pārpratums, kā saka mediji, tad kā jūs domājat — kāpēc tie visi (bez izņēmuma) šajās dienās ieslēguši maksimālo nomelnošanas režīmu pret mums? Ja jau “Bez partijām” ir tādas blēņas, tad varbūt varētu atļauties to vienkārši ignorēt?
Jo vairāk valdošo partiju finansētie mediji mūs apliks, jo vairāk tauta mums sekos. Jo tās ir divas dažādas realitātes. Ainažu skolotāja (kuras klasē beigušies bērni, jo 600 Ainažu iedzīvotāji nesen pārvākušies uz Somiju) dzīvo citā realitātē nekā Evika un viņas mediju armijas (LTV, radio, IR, NRA utt.) galvenās redaktores.”
Komentāros lielākā daļa cilvēku atbalsta Hermani un viņa jauno kustību:
“Pilnīgi piekrītu. Ja jau tas viss ir tikai tāds ‘Hermaņa kunga untums’, tad kāpēc tāda nervozitāte un satraukums? Un kā vienmēr tie trulie argumenti — Kremļa aģents, tikt pie siles utt.”
“Tā turpini, Alvi! Varbūt kāda gaisma tuneļa galā… Kā saki par pūžņa izspārdīšanu — nebūs viegli, bet viss iesapējams.”
“Izturību! Šis laikam patiešām ir vienīgais veids, kā atbrīvoties no esošās nopuvušās nomenklatūras.”
“Es par! Nu nav mums bijušas partijas, un nav! Ir ērti iekārtojušamies cilvēku grupas, tādējādi radot ilūziju par partejiskumu! (Kurš gan nebūs ar mieru spēlēt sociālo teātri 4 gadu garumā par 5000 eiro mēnesī?) Nevajnag dramatizēt un piesaukt haosu un anarhiju! Lieliska iespēja kolektīvo bezatbildību (politisko atbildību) transformēt personiskā atbildībā! Es noteikti pārliecinoši PAR!!”
“Sajūt stipru konkurenci… trīc un dreb! Turpiniet, Jūs esiet malači! Lai izdodas!”
“Kad vēlēšanu iecirknī cilāju partiju sarakstus, mana kvēlākā vēlēšanās bija balsot par atsevišķiem politiķiem, nozaru vadītājiem vai vienkārši spējīgiem cilvēkiem, arī tādiem, kas nav partijās. Sapņi piepildās — 100% atbalstu šo kustību.”