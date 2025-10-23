Alvis Hermanis
Alvis Hermanis
Foto: Evija Trifanova/LETA

“Kāpēc šajās dienās visi ieslēguši maksimālo nomelnošanas režīmu pret mums?” Hermanis ir neizpratnē 3

LA.LV
14:58, 23. oktobris 2025
Stāsti Izpēte

Jau vēstīts par Alvja Hermaņa paziņojumiem par jaunas kustības/partijas izveidi. Paziņojums izraisījis plašu sabiedrības uzmanību. Ir, kas Hermani un viņa domubiedrus nopeļ, bet ir cilvēki, kas šo ideju pilnībā atbalsta. Nu Hermanis izteicies par plašo sabiedrības un mediju iesaisti.

Reklāma
Reklāma
Tu pati sev pieliec klāt gadus! 8 ieradumi, kas liek sievietēm novecot ātrāk
Veselam
Vēders kā bumba? 5 ikdienas ieradumi, kas palīdzēs mazināt vēdera uzpūšanos un tikt galā ar tā radīto diskomfortu
Kokteilis
Lūdzu, lūdzu, kaut es būtu viens no viņiem: cilvēki, kas dzimuši šajos trijos datumos, tiek uzskatīti par visgudrākajiem pasaulē
Lasīt citas ziņas

Hermanis platformā “Facebook” raksta: “Ja jau kustība “Bez partijām” un tās priekšlikums ir tikai tāds jocīgs pārpratums, kā saka mediji, tad kā jūs domājat — kāpēc tie visi (bez izņēmuma) šajās dienās ieslēguši maksimālo nomelnošanas režīmu pret mums? Ja jau “Bez partijām” ir tādas blēņas, tad varbūt varētu atļauties to vienkārši ignorēt?

Jo vairāk valdošo partiju finansētie mediji mūs apliks, jo vairāk tauta mums sekos. Jo tās ir divas dažādas realitātes. Ainažu skolotāja (kuras klasē beigušies bērni, jo 600 Ainažu iedzīvotāji nesen pārvākušies uz Somiju) dzīvo citā realitātē nekā Evika un viņas mediju armijas (LTV, radio, IR, NRA utt.) galvenās redaktores.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Zinātne visā savā krāšņumā! Jūsu rīta kafija drīzumā varētu tikt izmantota pavisam negaidītā nolūkā
“Kauna traips.” Saeima pirmajā lasījumā atbalsta izstāšanos no Stambulas konvencijas
“Mēs nevaram nereaģēt!” Divas Krievijas militārās lidmašīnas pārkāpušas Lietuvas gaisa telpu

Komentāros lielākā daļa cilvēku atbalsta Hermani un viņa jauno kustību:

“Pilnīgi piekrītu. Ja jau tas viss ir tikai tāds ‘Hermaņa kunga untums’, tad kāpēc tāda nervozitāte un satraukums? Un kā vienmēr tie trulie argumenti — Kremļa aģents, tikt pie siles utt.”

“Tā turpini, Alvi! Varbūt kāda gaisma tuneļa galā… Kā saki par pūžņa izspārdīšanu — nebūs viegli, bet viss iesapējams.”

“Izturību! Šis laikam patiešām ir vienīgais veids, kā atbrīvoties no esošās nopuvušās nomenklatūras.”

“Es par! Nu nav mums bijušas partijas, un nav! Ir ērti iekārtojušamies cilvēku grupas, tādējādi radot ilūziju par partejiskumu! (Kurš gan nebūs ar mieru spēlēt sociālo teātri 4 gadu garumā par 5000 eiro mēnesī?) Nevajnag dramatizēt un piesaukt haosu un anarhiju! Lieliska iespēja kolektīvo bezatbildību (politisko atbildību) transformēt personiskā atbildībā! Es noteikti pārliecinoši PAR!!”

“Sajūt stipru konkurenci… trīc un dreb! Turpiniet, Jūs esiet malači! Lai izdodas!”

“Kad vēlēšanu iecirknī cilāju partiju sarakstus, mana kvēlākā vēlēšanās bija balsot par atsevišķiem politiķiem, nozaru vadītājiem vai vienkārši spējīgiem cilvēkiem, arī tādiem, kas nav partijās. Sapņi piepildās — 100% atbalstu šo kustību.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Tas arī par kaut ko liecina…” Hermanis izceļ vienas pilsētas vadītāju, kas vēl nav atbalstījis viņa politiskās ambīcijas
Viedoklis
“Lai paliek vēsturē kā ļaunais murgs!” Romāns Meļņiks nosauc, kam ir lielākais pamats satraukties par Alvja Hermaņa iecerēm
“Tagad skaidrs, kāpēc valdošajiem Ogrē nepatīk!” Hermanis pirmo reizi publiski izsakās par Helmani
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.