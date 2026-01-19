Mihailo Fjodorovs
Foto. Scanpix/LETA

“Mēs vairs nereaģēsim pēc trieciena!” Ukrainai grandiozi plāni, kā apturēt krievu dronu uzbrukumus 0

22:39, 19. janvāris 2026
Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fjodorovs paziņojis par ieceri izveidot Ukrainā pretdronu kupolu. Par to viņš informēja savā “Telegram” kanālā. “Mūsu uzdevums ir uzbūvēt pretdronu kupolu virs Ukrainas – sistēmu, kas reaģē nevis pēc notikuma, bet iznīcina draudus jau to tuvošanās brīdī,” raksta Aizsardzības ministrijas vadītājs.

Fjodorovs uzsvēra, ka nevienai citai valstij pasaulē nav tik plašas pieredzes gaisa uzbrukumu atvairīšanā kā Ukrainai. Viņš atgādināja, ka katru dienu un katru nakti valsti apšauda simtiem ienaidnieka bezpilota lidaparātu, raksta vietne Unian.

“Pasaule nebija gatava šāda veida karam. Taču mēs esam spiesti reaģēt – ātri, sistemātiski un tehnoloģiski. Tāpēc pēc prezidenta norādījuma mēs mainām pieeju debesu aizsardzībai. Šādas sistēmas pārveidošana nenotiek dažu dienu laikā, taču mums jāsāk jau šodien, lai šo jautājumu beidzot atrisinātu,” uzsvēra Fjodorovs.

Aizsardzības ministrs arī paziņoja, ka ir parakstījis pavēli, ar kuru Pavlo Jeļizarovs (Lazars) iecelts par Ukrainas Bruņoto spēku Gaisa spēku komandiera vietnieku. Viņš būs atbildīgs par mazās pretgaisa aizsardzības attīstību un bezpilota lidaparātu pārtveršanas vadību.

“Viņa vadībā “Lazar” grupas vienība kļuva par vienu no ražīgākajām Aizsardzības spēkos. Tieši šī komanda iznīcināja ienaidnieka tehniku vairāk nekā 13 miljardu dolāru vērtībā,” atzīmēja Fjodorovs.

Ministrs uzskata, ka galvenais uzdevums tagad ir šīs pieredzes paplašināšana, veidojot sistēmu, kas darbojas nevis lokāli, bet visas valsts mērogā.

“Ir ļoti grūti pārveidot armiju apstākļos, kad ienaidnieks uzbrūk katru dienu. Taču mums nav izvēles. Mums jāmaina pieejas, struktūras un darba loģika – lai tehnoloģijas patiešām darbotos kaujas laukā, nevis paliktu tikai prezentācijās. Rezultāts nebūs redzams rīt, bet sistēmu mēs veidojam jau šodien,” norādīja Fjodorovs.

Aizsardzības ministrijas vadītājs informēja, ka 2025. gadā Krievija pret Ukrainu palaida līdz pat 100 tūkstošiem “Shahed” un citu tipu bezpilota lidaparātu. Šo uzbrukumu rezultātā bojāti desmitiem kritiski svarīgu infrastruktūras objektu, skartas simtiem dzīvojamo ēku un ir arī bojāgājušie.

“Uzbrukumu skaits pieaug – ienaidnieks cenšas iznīcināt civilo infrastruktūru un iedzīt Ukrainu tumsā,” piebilda Fjodorovs.

Iepriekš Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Gaisa spēkos tiks ieviesta jauna pieeja pretgaisa aizsardzības līdzekļu izmantošanai. Pēc viņa teiktā, pārmaiņas skars mobilās uguns grupas, pārtvērējdronus un citus “mazos” pretgaisa aizsardzības risinājumus.

Kā norādīja Zelenskis, kopā ar aizsardzības ministru un militāro vadību tiks izstrādāta jauna organizatoriskā struktūra visai Ukrainas debesu aizsardzības sistēmai.

