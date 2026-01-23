Tas beidzot notiek: krievi un ukraiņi sēdīsies pie viena sarunu galda 0
Krievijas diktatora Vladimira Putina palīgs Jurijs Ušakovs pēc Putina tikšanās Kremlī ar ASV prezidenta īpašo sūtni Stīvu Vitkofu un Trampa znotu Džaredu Kušneru paziņoja, ka 23. janvārī Abū Dabī notiks pirmā drošības jautājumu trīspusējās darba grupas sanāksme, kurā piedalīsies Krievijas, ASV un Ukrainas pārstāvji.
Ušakovs piebilda, ka Krievijas delegācija jau ir izveidota, saņēmusi konkrētus norādījumus no Putina un tuvākajā laikā dosies uz Abū Dabī.
Tajā ietilpst Aizsardzības ministrijas vadības pārstāvji Krievijas militārā izlūkdienesta GRU vadītāja Igora Kostjukova vadībā.
Turklāt Abū Dabī notiks Vitkofa un Krievijas sarunvedēja Kirila Dmitrijeva tikšanās ekonomikas jautājumu divpusējās darba grupas ietvaros.
Ušakovs Kremlī notikušās sarunas raksturoja kā “noderīgas visās nozīmēs”.
Pēc viņa teiktā, Krievijas puse tikšanās laikā atkārtoti uzsvēra, ka “nav iespējams rēķināties ar ilgtermiņa noregulējumu bez teritoriālā jautājuma atrisināšanas”.