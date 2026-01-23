Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis

Zelenskis met “patiesības bumbas” uz sabiedrotajiem Eiropā: “Prezidents Tramps šādu Eiropu neklausīs” 0

15:39, 23. janvāris 2026
Uzrunājot Pasaules ekonomikas foruma dalībniekus ceturtdien Davosā, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis salīdzinājis Eiropu ar Bila Mureja klasisko komēdiju “Murkšķa diena” un uzsvēra, ka Eiropa ir “sadrumstalots kaleidoskops no mazām un vidējām varām”, kas bezgalīgi runā par to, kas jādara, bet nerīkojas.

Kā ziņo SkyNews, viņš Eiropas sabiedrotajiem adresējis virkni skarbu vārdu, kritizējot viņu kolektīvo nespēju nostāties pretī Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam un iegūt cieņu no ASV prezidenta Donalda Trampa.

Piesaucot minēto komēdiju, viņš teica, ka Apvienotā Karaliste un Eiropa ir iestrēgušas “nolādētā cilpā”, nepārtraukti atkārtojot to, kas būtu jādara, bet nerīkojoties, lai kaut ko mainītu.

Tas, viņaprāt, nozīmē, ka Eiropa atpaliek, jo tikai reaģē uz notikumiem, nevis rīkojas kā apvienots spēks, kas var ietekmēt savu likteni.

Zelenskis uzsvēra, ka tikai no spēka pozīcijas Eiropa var cerēt ietekmēt tādus sabiedrotos kā Tramps un tādus pretiniekus kā Putins.

“Tā vietā, lai uzņemtos vadību brīvības aizstāvēšanā visā pasaulē – jo īpaši, kad ASV novērš savu uzmanību – Eiropa izskatās apjukusi, cenšoties pierunāt ASV prezidentu mainīties,” viņš teica un piebilda, “bet viņš nemainīsies. Prezidentam Trampam patīk būt tādam, kāds viņš ir. Viņš saka, ka mīl Eiropu, bet viņš neklausīs šādu Eiropu.”

Zelenskis pārmeta Eiropai, ka tā lēni rīkojas, pieņemot svarīgus lēmumus, pārāk maz tērē aizsardzībai, nespēj apturēt Krievijas naftas tankkuģu “ēnu floti”, kas pārkāpj starptautiskās sankcijas, un bremzē tās iesaldēto aktīvu izmantošanu Eiropā, lai finansētu Ukrainu un citas lietas.

