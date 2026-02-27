Satversmes tiesas tiesneši, 2024.gada februārī. Ilustratīvs attēls.
Satversmes tiesas tiesneši, 2024.gada februārī. Ilustratīvs attēls.
Foto: Ieva Leiniša/LETA

Kārtējā joma, kurā viss ir “kārtībā”. Tiesnešu trūkuma dēļ pieaug lietu izskatīšanas termiņu standarti 0

LETA
20:13, 27. februāris 2026
Tieslietu padomē (TP), piektdien padomes sēdē tika apstiprināti 2026. gada lietu izskatīšanas termiņu standarti, nosakot vidējos termiņus civillietu, krimināllietu, administratīvo un administratīvo pārkāpumu lietās.

Lietu izskatīšanas termiņu standarti ir prognozētais laiks, kas nepieciešams lietu izskatīšanai. Standartus atjauno katru gadu, ņemot vērā iepriekšējā gada statistikas datus, izmaiņas tiesnešu skaitā, grozījumus normatīvajos aktos un citus būtiskus faktorus.

TP norāda, ka termiņu standarti kalpo kā tiesu darbības efektivitātes mērīšanas metode un vadlīnija, lai palīdzētu tiesām organizēt darbu.

Tomēr šie standarti negarantē konkrētas lietas izskatīšanas ilgumu, jo tas ir atkarīgs no lietas sarežģītības, dalībnieku rīcības, kā arī no nepieciešamības īstenot procesuālas darbības, tostarp vērsties starptautiskās un pārnacionālās tiesās.

Šogad lietu izskatīšanas termiņu standartos paredzēts pieaugums, jo atsevišķās tiesās ir vērojams būtisks tiesnešu skaita samazinājums.

Administratīvās lietas šogad pirmajā instancē ir plānots izskatīt vidēji deviņu mēnešu laikā, apelācijas instancē – desmit mēnešos, bet kasācijas instances tiesā to izskatīšana var aizņemt līdz diviem gadiem.

Civillietu izskatīšanas termiņi paredz, ka pirmajā instancē tās vidēji skatīs deviņus mēnešus, apelācijas instancē – sešus mēnešus, savukārt kasācijas instancē – aptuveni pusotru gadu.

Krimināllietu izskatīšana pirmajā instancē plānota apmēram desmit mēnešu laikā, apelācijas instancē – septiņos mēnešos, bet kasācijas instancē – desmit mēnešos.

Savukārt administratīvo pārkāpumu lietas pirmās instances tiesā šogad iecerēts izskatīt pusgada laikā, bet apelācijas instancē – četru mēnešu laikā.

