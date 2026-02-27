Bils Klintons, Fransuā Miterāns un Helmuts Kols 1995.gada decembrī. Reuters/LETA

Bijušais ASV prezidents Bils Klintons piektdien kongresmeņiem paziņojis, ka neesot neko zinājis par Džefrija Epstīna noziegumiem un pārtraucis ar viņu attiecības, pirms tie nākuši gaismā.

“Man nebija ne jausmas par Epstīna pastrādātajiem noziegumiem,” savā ievadrunā pirms noklaušināšanas Kongresa komitejā, kas izmeklē finansista un notiesātā dzimumnoziedznieka lietu, apgalvoja Klintons.

“Es neko neredzēju un nedarīju neko sliktu,” piebilda bijušais Baltā nama saimnieks.
Viņš norādīja, ka ilgi vēl pirms 2008. gada, kad Epstīns tika apsūdzēts un atzina savu vainu, esot pārtraucis ar viņu biedroties.

Klintons apgalvoja, ka esot piekritis liecināt Pārstāvju palātas Pārraudzības komitejā, jo “mīlot savu valsti”.

“Amerika celta, pamatojoties uz ideju, ka neviens, pat prezidents un jo īpaši prezidents, nestāv pāri likumam,” viņš uzsvēra.

