FOTO: ekrānuzņēmums / “Facebook”

VIDEO. Viņus mājās kāds gaida: sieviete norūpējusies par pārgalvjiem, kas metas sānslīdē uz ezera 0

19:00, 27. februāris 2026
Ziema ir īstais laiks pārbaudīt, cik katrs šoferis spējīgs pie stūres, taču ne visi to dara likuma ietvaros. Šoziem jau vairākkārt ziņots par automašīnām, kuras braucot sānslīdē apdraud gan pašas sevi, gan citus satiksmes dalībniekus, tieši par to raksta Madara.

Sociālo mediju platformā “Facebook” Madara publicējusi video, kurā redzams, ka automašīna uzbrauc uz ledus un veic sānslīdes manevrus.

Sieviete raksta: “Nākamie un ne vienīgie ezeru ledus baudītāji. Protams, ir labi mērīt ledus biezumu, bet vai visā ezerā tas ir vienādi biezs? Kā jums šķiet?”
“Cilvēki, esiet, lūdzu, atbildīgi. Ir skaidrs, ka tas ir adrenalīns un patīkams process, bet jūs mājās gaida,” piebilst Madara.

Valērijs komentāru sadaļā pauž savu viedokli: “Tā zināšanai – Igaunijā regulāri tiek veidoti ledus ceļi pa jūru uz salām… mēs tik ļoti šodien no visa baidāmies. Protams, nav jābūt pārgalvīgam, to ir jāiemāca – kā nomērīt ledus biezumu un ko darīt, ja tomēr viss nav kā plānots. Kā iemācīs, ja no visa ir bail?”

Jānis izsakās skarbi: “Bezsmadzeņu radījumi. Nepadomājat ne par saviem tuviniekiem, ne ģimenēm. Pie tam – ko jūs parādāt jaunajai paaudzei? Tā jau aug apdauzīta, bez smadzenēm. Nezina, kur un kā pavadīt brīvo laiku.”

Ēriks domā par dabu: “Izskatās, ka šeit neviens nepadomā par zivīm – kā viņas jūtās, ja virs galvām gonko mašīnas, rada troksni un stresu, kā rezultātā tām jāpatērē daudz vairāk skābekļa, kura ūdenī jau tā ir maz. Jūs apdraudat ne tikai sevi, bet arī zivis.”

Vairums komentētāju piekrīt, ka šāda rīcība nav pieļaujama, jo daudzi pat neaizdomājas, cik patiesībā viss var beigties slikti un traģiski. Tomēr starp komentāriem atrodami arī tādi, kuri aizstāv pārgalvjus un uzskata, ka labāk to darīt uz ezera nekā uz ielām.

Vai piekrīti, ka visai bīstama aktivitāte?

  • Jā, kur prāts
  • Jā, bet adrenalīns
  • Nē, ledus biezs
