VIDEO. Viņus mājās kāds gaida: sieviete norūpējusies par pārgalvjiem, kas metas sānslīdē uz ezera
Ziema ir īstais laiks pārbaudīt, cik katrs šoferis spējīgs pie stūres, taču ne visi to dara likuma ietvaros. Šoziem jau vairākkārt ziņots par automašīnām, kuras braucot sānslīdē apdraud gan pašas sevi, gan citus satiksmes dalībniekus, tieši par to raksta Madara.
Sociālo mediju platformā “Facebook” Madara publicējusi video, kurā redzams, ka automašīna uzbrauc uz ledus un veic sānslīdes manevrus.
“Cilvēki, esiet, lūdzu, atbildīgi. Ir skaidrs, ka tas ir adrenalīns un patīkams process, bet jūs mājās gaida,” piebilst Madara.
Valērijs komentāru sadaļā pauž savu viedokli: “Tā zināšanai – Igaunijā regulāri tiek veidoti ledus ceļi pa jūru uz salām… mēs tik ļoti šodien no visa baidāmies. Protams, nav jābūt pārgalvīgam, to ir jāiemāca – kā nomērīt ledus biezumu un ko darīt, ja tomēr viss nav kā plānots. Kā iemācīs, ja no visa ir bail?”
Ēriks domā par dabu: “Izskatās, ka šeit neviens nepadomā par zivīm – kā viņas jūtās, ja virs galvām gonko mašīnas, rada troksni un stresu, kā rezultātā tām jāpatērē daudz vairāk skābekļa, kura ūdenī jau tā ir maz. Jūs apdraudat ne tikai sevi, bet arī zivis.”
Vairums komentētāju piekrīt, ka šāda rīcība nav pieļaujama, jo daudzi pat neaizdomājas, cik patiesībā viss var beigties slikti un traģiski. Tomēr starp komentāriem atrodami arī tādi, kuri aizstāv pārgalvjus un uzskata, ka labāk to darīt uz ezera nekā uz ielām.