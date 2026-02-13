VIDEO. Ja elektrības rēķins liekas par lielu, varbūt talkā jāsauc šis spalvainais eksperts? 0

Vietnē “Facebook” plašu atsaucību izpelnījies video, ko publicējis brīvdienu namiņš “Kāpu Māja” ar skatu uz jūru Tūjā.

Ieraksta apraksts jau pats par sevi raisa smaidu: “Šis video piedzīvoja neticami lielu atzinību, tāpēc nolēmām publicēt nedarbu video pilnā apmērā. Un, ja jums liekas, ka elektrības rēķini ir neciešami lieli, mēs varam par to parunāt ar šo ekspertu.”

Video redzams negaidīts “eksperts” – nakts viesis, kurš acīmredzami izrādījis pastiprinātu interesi par namiņa āra apgaismojumu. Ieraksts ātri vien izpelnījies simtiem reakciju un jautru komentāru.

Komentāru sadaļā cilvēki dalās līdzīgās pieredzēs un smejas par redzēto:

“Tagad zinu, kas mūsmājās tieši tādas pašas lampiņas sagrauza…”

“Lielākie huligāni. Man gliemežu lamatas nozaga!”

Netrūka arī padomu, kā risināt situāciju: “Slēdz ārā gaismu, lai var tumsā netraucēti medīt!!!”

Uz to brīvdienu namiņa pārstāvji atbildējuši ar humoru: “Varbūt pārbauda, kāpēc nav gaismas? Drošības labad šīs lampiņas tika atvienotas no elektrības.”

