“Nedomājoši vergi.” NBS majors skaidro, kā darbojas “Putina jaunā armija” 0
Krievija jau gadiem mērķtiecīgi veido jaunu militāristisku paaudzi, un šim nolūkam izveidota īpaša kustība, ko dēvē par “Putina jauno armiju”. Par šo organizāciju TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” stāstīja NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.
Slaidiņš norāda, ka tā ir ļoti specifiska un bīstama struktūra. “Putina jaunā armija” jeb tā sauktā “Junarmija” ir Kremļa militāristiska sistēma, kuras mērķis ir pārvērst bērnus, tostarp no okupētajām Ukrainas teritorijām, par mankurtiem – nedomājošiem vergiem.
Pēc Slaidiņa teiktā, šī organizācija ir plaši pārstāvēta un spēcīga, jo tā darbojas visos Krievijas reģionos. Pagājušā gada decembrī karā pret Ukrainu no “Junarmijas” kustības jau bija iesaistījušies vairāk nekā 120 tūkstoši jauniešu, savukārt kopējais organizācijas dalībnieku skaits pārsniedz 1,8 miljonus.
Vienlaikus Slaidiņš uzsver, ka arī Latvijā pastāv līdzīgas jaunatnes organizācijas, piemēram, jaunsargi, taču būtiska atšķirība ir saturā un mērķos.
“Mūsu uzdevums ir audzināt patriotiskus jauniešus, bet Krievijas gadījumā audzināšanā ir ļoti izteikts uzsvars uz PSRS varenību, “atbrīvošanu” un militāru domāšanu,” viņš skaidro.
NBS majors piebilst, ka brīdī, kad jaunietis Krievijā sasniedz 18 gadu vecumu, viņam ir iespēja nekavējoties slēgt līgumu ar Krievijas Aizsardzības ministriju.