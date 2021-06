Kas ir adrenalīns un kā tas iedarbojas uz cilvēka organismu? Skaidro endokrinoloģe Ineta Vasaraudze Ieteikt







Liela stresa vai briesmu brīdī cilvēks ir spējīgs vai kalnus gāzt. Katrs būs dzirdējis stāstu, ka māte, glābjot bērnu, spēj pacelt pat automašīnu. Šo spēku pieplūdumu sniedz ātrā stresa hormons – adrenalīns. Kāda īsti ir adrenalīna loma un kādas pārmaiņas tas spēj veikt mūsu ķermenī, RīgaTV 24 raidījumā “Divas zina labāk” skaidro endokrinoloģe Ineta Vasaraudze.

Adrenalīns cilvēkam palīdzēja izdzīvot jau tajos aizvēsturiskajos laikos, kad mūsu tālajiem senčiem vai ik uz soļa draudēja briesmas.

Šis stresa hormons ar veselu fizioloģisku reakciju ķēdi cilvēku sagatavoja cīņai vai bēgšanai, ko nu kurā gadījumā viņam diktēja pieredze.

Ineta Vasaraudze stāsta, ka adrenalīns visiem cilvēkiem izpaužas vienādi. Mūsu organismā tas izstrādājas divās vietās – virsnieru garozā un nervu sistēmā.

“Mēs dažādi reaģējam uz stresu, bet ceļš, kā adrenalīns nonāk asinīs, visiem ir vienāds. Adrenalīns liek paātrināties sirdsdarbībai, lai būtu enerģija, cilvēks sāk dziļāk elpot, muskuļos palielinātā daudzumā nonāk glikoze, lai būtu spēks ar stresoru cīnīties,” skaidro endokrinoloģe.

Viņa bilst, ka stāsti par to, ka sieviete, lai glābtu bērnu, ir spējīga pacelt mašīnu, nākuši no reālās dzīves, jo spēcīga stresa laikā adrenalīna līmenis var paaugstināties pat 50 reizes, un līdz ar to rodas arī milzīgs spēka pieplūdums.

Taču kā katrai medaļai, arī izdzīvošanas hormonam adrenalīnam ir sava ēnas puse.

Tā kā paaugstināts adrenalīna līmenis dod pacēluma sajūtu, ir cilvēki, kuri to vēlas izbaudīt vēl un vēl.

Rezultātā var veidoties adrenalīna atkarība.

“Adrenalīna pieplūduma brīdī paātrinās sirdsdarbība, paaugstinās asinsspiediens, un, ja tas ir īslaicīgi, ķermenim nekāds kaitējums nodarīts netiek. Taču biežs un regulārs pastiprināta adrenalīna pieplūdums organismu bez sekām neatstās,” saka Ineta Vasaraudze.

Cik lielā mērā adrenalīns palielinās sportistiem fiziskās slodzes laikā, kā noteikt tā līmeni un kādas var būt adrenalīna atkarības sekas, noskaidrosim raidījumā.

