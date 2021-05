Klusās slepkavas – aterosklerotiskās pangas Ieteikt







Paaugstināts asinsspiediens kopā ar augstu holesterīna līmeni ir sprādzienbīstama kombinācija mūsu sirds un asinsvadu sistēmas veselībai. Kā šāda situācija veidojas un kurā brīdī asinsspiediena un holesterīna savaldīšanai ar dzīvesveida maiņu vien vairs nepietiek, RīgaTV 24 raidījumā “Divas zina labāk” skaidro kardioloģa Vita Šarīpo.

Cilvēkam nākot pasaulē, asinsvadiem ir gludas, tīras sieniņas un asins plūsmai nekas netraucē. Ne vienam vien ar teju tikpat tīriem asinsvadiem izdodas nodzīvot līdz 80 gadiem un ilgāk, tomēr vairāk ir tādu, kuriem dzīvības artērijās nogulsnējas holesterīns.

Statistika ir nepielūdzama. Latvijā vairāk nekā pusei pieaugušo ir paaugstināts asinsspiediens.

Bet augsts asinsspiediens, kā zināms, ir viens no lielākajiem sirds un asinsvadu slimību draudiem. Kardioloģe Vita Šarīpo uzsver, ka tikai asinsspiedienam vien pievērst uzmanību būs par maz, un jāraugās uz visu to faktoru kopumu, kas var ietekmēt asinsvadus. Un viens no tiem ir holesterīns.

“Mēdz būt situācijas, kad holesterīns tā vietā, lai vienkārši cirkulētu asins plūsmā, kādā brīdī sāk pārvarēt asinsvadu sieniņas barjeru un nogulsnējas zem tās,” skaidro kardioloģe.

Ja holesterīna nogulsnes ir minimālas, īpaša pamata satraukumam nav.

Tikai te jāņem vērā, kādā vecumā šis process notiek. Ja to konstatē 18, 20 vai 30 gadus jaunam cilvēkam, tad, mediķu valodā runājot, ir sācies agrīns aterosklerotisks process, un cilvēkam strauji jāmaina dzīves veids un uztura paradumi. Kāpēc? Vai tiešām ar holesterīna nogulsnēm nav iespējams sadzīvot?

Vita Šarīpo uzsver, ka ateroskleroze jeb aterosklerotiskās pangas ir kas līdzīgs klusajām slepkavām, jo ar laiku, pienākot svaigām holesterīna porcijām, asinsvadu sieniņas turpina aizaugt un sekas var būt bēdīgas.

Ko darīt tiem, kuriem gan asinsspiediens ir paaugstināts, gan arī holesterīna līmenis nav tāds, kā vajadzētu? Ķerties pie medikamentiem vai pietiks ar dzīvesveida korekciju?

“Šo lēmumu mēs pieņemam izvērtējot visus riska faktorus kopumā. Ja pacientam ir tikai paaugstināts asinsspiediens vai holesterīna līmenis, un nav nekādu citu risku, tad pieļauju, ka momentu, kad jāsāk medikamentoza terapija, varam atbīdīt pietiekami tālu nākotnē un pievērsties veselīgam dzīvesveidam.

Ja augsts ir gan asinsspiediens, gan holesterīna līmenis un ir vēl kāds cits riska faktors, medikamentoza palīdzība ir vajadzīga pietiekami ātri,” skaidro Vita Šarīpo.

Proti, ja holesterīna pangā notiek plīsums, burtiski dažu sekunžu laikā izveidojas asins receklis jeb trombs, kurš aizsprosto asinsvadu, un konkrēta sirds muskuļa vai galvas smadzeņu teritorija paliek bez apasiņošanas.

Kā veidojas holesterīna pangas, cik tālu “aizaug” asinsvadi un ko darīt, lai nenonāktu līdz pēdējai robežai, skatieties raidījumā.

Divas skatuves kolēģes, dzīvē labākās draudzenes un veselīgākās konkurentes Elīna Geida un Anete Bendika izaicina viena otru, lai sākot ar 24. martu televīzijas kanālā RīgaTV 24 ēterā 13 raidījumos "Divas zina labāk" izzinātu, kā rūpēties par savu ķermeni un veselību bērniem saprotamā valodā.

“Divas” atzīst, ka bērnībā, dzirdot savus vecākus, vecvecākus vai pieaugušos runājam par slimībām un veselības problēmām, šķitis, ka tas viss ir izdomāts un slimības patiesībā neeksistē.

Bet, sasniedzot 30 gadu slieksni, secina, ka tā tomēr nav un slimības un citas veselības kaites ir īstas. Tāpēc “Divas” uzņemas izglītot un informēt jauno paaudzi par dažādām ar veselību saistītām tēmām viņiem saprotamā veidā.

"Divas zina labāk" raidījums ir skatāms RīgaTV 24 kanālā no 24. marta trešdienās, 20.00.

