Kas lācītim vēderā? Iecienītākais ēdiens līdzņemšanai atklāj par tevi vairāk, nekā tu domā
Mūžīgā ikdienas skrējienā esošais kaimiņš, kurš katru vakaru vēlu pārrodas mājās, bet ēst taču gribas! Vai students, kurš līdz vēlām nakts stundām sēž pie datora, lai pabeigtu kārtējo universitātes darbu. Divas dzīves. Viens pasūta picu, otrs burgeri. It kā ne kas tāds, pareizi? Visnotaļ saprotami un loģiski. Bet ko iecienītais pasūtījums atklāj par viņu personībām?
Vai esi aizdomājies, ka ēdiens, ko mēdz paņemt līdzņemšanā vai pasūtīt uz mājām, atklāj tavas personības iezīmes? Ēdiena piegāde – tā slēpj sevī veselu stāstu katalogu. Jo ēdiens līdzņemšanai nav tikai ēdiens. Tas ir personības tests. Mūsu izvēles runā skaļāk par jebkuru “Instagram” kontu. Mēs visi, pat neapzinoties, pasūtām sajūtas – komfortu, enerģiju, mierinājumu vai uzmanību.
Paturi prātā – šis raksts nav zinātnisks pētījums, bet gan cilvēcisks skatījums uz to, ko tava iecienītākā maltītes izvēle pasaka par tevi.
Lūk, ko jūsu iecienītākais pasūtījums varētu liecināt par jums!
Pica
Stabilitāte, gudra robežu ievērošana, klusums un uzticamība.
Ja bieži mēdz pasūtīt picu, tev patīk skaidrība. Tu izvēlies klasiku, jo tā tur dotos solījumus. Tu esi tas draugs, kurš pārliecinās, ka visiem viss ir un tikai tad domā par sevi. Tu vispirms iedosi visiem citiem pa kūkas gabaliņam, pirms pat to paņemsi sev.
Tavs rakstāmgalds nav perfekts, bet tavs kalendārs telefonā gan. Kad dzīve kļūst skaļa, tu meklē vienkāršību un klusumu.