Foto: AFP/Scanpix

“Viņi strādā, lai šos mērķus sasniegtu,” Lietuvas ārlietu ministrs ir pārliecināts, ka viena no Krievijas vēlmēm ir iznīcināt NATO 0

LETA
16:29, 20. novembris 2025
Viedokļi

Krievija vēlas iznīcināt NATO, intervijā Vācijas raidsabiedrībai “Deutsche Welle” (DW) paziņoja Lietuvas ārlietu ministrs Ķēstutis Budris, brīdinot nebūt naiviem attiecībā uz Krieviju un aicinot NATO valstis būt izlēmīgākām savaldīšanas pasākumos.

Reklāma
Reklāma
RAKSTA REDAKTORS
FOTO, VIDEO. “Smagā” šoferis mēģināja “izvilkt” auto, bet rezultāts bija katastrofāls! Atklāj, kas notika šaušalīgajā sadursmē Augšlīgatnē 5
Kokteilis
Vangas pareģojums 2026. gadam: gaišreģe redzēja kaut ko tādu, kas uz visiem laikiem mainītu pasauli
Lielvārdiete uz sava sliekšņa atrod sēru pušķi, policija pārsteidz, atklājot, kurš to sūtījis 4
Lasīt citas ziņas

“Neesmu pārliecināts, ka esam mainījuši savu vērtējumu par to, kas darbojas un kas ne,” par attieksmi pret Kremli Budris teica DW programmu direktorei Krievijas, Ukrainas un Austrumeiropas auditorijai Aleksandrai fon Nāmenai.

“Taču attiecībā uz pieeju tādām valstīm kā Krievija es joprojām redzu naivumu – ticību, ka sadarbojoties var mainīt [tās] uzvedību. Mēs joprojām ignorējam viņu mērķus un nodomus. No Krievijas puses, 2021. gada nogalē tie tika skaidri formulēti: viņi vēlas iznīcināt un likvidēt NATO, aizvest tās infrastruktūru līdz 1997. gada robežām un izvest amerikāņus no Eiropas kopā ar viņu kodolspējām. Un viņi strādā, lai šos mērķus sasniegtu. Runa nav tikai par Ukrainu,” sacīja Budris.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
VIDEO. Tikai viens nepareizs vārds, bet visu maina… Pēc sarunas ar Ingmāru Līdaku raidījuma vadītājs tiešraidē smieklīgi pārsakās
“Redzam, ar kādiem kaimiņiem mums ir darīšana…” Lietuva pirms plānotā termiņa atver robežpunktus ar Baltkrieviju, taču situācija tajos kļūst arvien absurdāka
TV24
Eksperts: Kad pasaulē pārtikas cenas samazinājās, pie mums palika augstā līmenī. Un tas ir vēsturiski unikāls moments

Uz jautājumu, vai ASV neatstās Eiropu grūtībās, ja Krievijas diktators Vladimirs Putins nolems uzbrukt NATO, Budris uzsvēra, ka Eiropai būtu jānostiprina savas spējas un nopietni jāizvērtē situācija.

“Mums ir jāpalielina izdevumi aizsardzībai, jāpalielina mūsu spējas, jābūt uzticamam sabiedrotajam ASV. To viņi no mums sagaida. Runa nav par to, ka viņi mūs pamet. Runa ir par to, ka ASV interesēs ir, lai tām būtu spēcīgs partneris,” viņš paskaidroja.

Runājot par Vācijas brigādes izvietošanu Lietuvā, ārlietu ministrs uzsvēra, ka Berlīne kopumā ir panākusi lielu progresu, nopietni izturas pret aizsardzību un palielina tās finansējumu.

Viņš norādīja, ka arī Lietuva pilda savas saistības, palielinot aizsardzības izdevumus, kas 2026. gadā sasniegs gandrīz 5,4% no iekšzemes kopprodukta (IKP).

“Tas būs augstākais rādītājs NATO un visā brīvajā pasaulē. Mēs to darām ar mērķi izveidot pilnībā kaujas gatavu un manevrējamu sauszemes divīziju,” piebilda Lietuvas ārlietu ministrs.

Vaicāts, vai Kremlis kļūst arvien nekaunīgāks, Budris sacīja, ka Krievija cenšas pārbaudīt alianses atturēšanas potenciālu un aizsardzības spējas miera laikā. Ministrs pieminēja arī Baltkrievijas veiktos hibrīduzbrukumus. Viņš sacīja, ka Minska ir izmantojusi nelegālo migrāciju kā ieroci, bet Lietuva ar šo problēmu tiek galā. Tagad Baltkrievija izmanto starptautisku noziedzīgu darbību – cigarešu kontrabandu, piebilda Budris.

“Viņiem visiem ir viens mērķis – apšaubīt mūsu aizsardzības spējas. Parādīt, ka tās nedarbojas, un dot signālu mūsu valstu iedzīvotājiem, ka varbūt mums nevajadzētu iejaukties Ukrainā notiekošajā,” uzsvēra ministrs.

Reklāma
Reklāma

Kā teica Budris, Baltkrievijā ir divas lielas tabakas ražotnes, kur dažas no telpām ir īpaši paredzētas kontrabandas produktu ražošanai, no kā režīms gūst finansiālu peļņu.

Saistībā ar šiem hibrīduzbrukumiem Eiropas Savienībai viņš aicina ieviest Eiropas mēroga sankcijas Baltkrievijai.

Jau vēstīts, ka oktobrī vairākkārt tika apturēta Lietuvas lidostu darbība, jo kontrabandistu izmantoto meteozonžu dēļ bija riski civilās aviācijas drošībai.

Saistībā ar to, ka Lietuva nesaskatīja Minskas vēlmi situāciju risināt, oktobra beigās tika nolemts uz mēnesi slēgt atlikušos divus robežkontroles punktus ar Baltkrieviju, taču trešdien Lietuvas valdība nolēma Medininku un Šalčininku robežkontroles punktus atvērt pirms sākotnēji plānotā termiņa.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Sākumā tie bija verbāli apvainojumi, bet pēc tam…” Krievijā uzbrukts Polijas vēstniekam
Krievijas “Pastardienas radio” vēstījums radījis bažas – skaidri dzirdams Latvijas vārds
Tramps to parakstījis! ASV pēdējo nedēļu laikā veikusi slepenas darbības saistībā ar karu Ukrainā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.