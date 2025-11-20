“Ko krāj un taupa taupītājs, to paņem kārumnieks.” Kāda sieviete piedzīvojusi visai nepatīkamu situāciju “Rimi” veikalā 0
Sociālajos tīklos uzmanību izpelnījies kādas sievietes pieredzes stāsts, kurš vienlaikus gan nedaudz uzjautrina, gan raisa jautājumus par to, cik droši varam justies par to, ka, ja kādam no svešiniekiem aizdodam savu lojalitātes karti, uz kuras ir uzkrāta naudiņa, vai šī nauda netiks iztērēta?
Sieviete raksta, ka divi, aptuveni 10 gadus veci zēni, pie “Rimi” pašapkalpošanās kasēm sievietei lūguši “Rimi” lojalitātes karti: “Nav žēl, noskenēju QR kodu, pati samaksāju par savām lietām un aizeju. Iedomājos paskatīties Rimi aplikāciju. Laikam kaut kas mieru nedeva. Mazie visu uzkrājumu notriekuši saldumos. Nebija tur daudz, zem 10 eiro, bet sāpīgi tāpat mazliet palika.”
Komentāros pie šī ieraksta cilvēki dalījušies savās līdzīgās pieredzēs. Kāda sieviete uzsver, ka pēdējā laikā šī prakse, kad pazūd uzkrātā lojalitātes nauda ir diezgan izplatīta. Kāds cits norāda: “Ko krāj un taupa taupītājs, to paņem kārumnieks”.
Lūk, ko par šo situāciju domā citi:
“Es arī esmu devusi maximas un rimi karti, esmu arī jautājusi citam, ja pašai nav bijusi līdz. Labi, ka man nav rūgta pieredze, taču lasot, ka šis notiek visai bieži, tad nu jāpadomā gan ,jo pēc ārējā izskata jau nepateiksi, ka tāds neģēlis 🥲 Skumji, ka daži ir tik nekaunīgi…”
“Nedaudz nekaunīgi 😔Dažreiz tu iedod atlaižu karti citām cilvēkam un tev nāk bonuss par to, otram cilvēkam atlaidīs.”
“Liepājā šādi puiši regulāri uzdarbojas, viņiem jau tas ir ikdienu ieradums.”
“Es arī turu nelielu uzkrājumu, jo reizēm noder, lai noapaļotu summu, ja maksāju skaidrā naudā. Pēc šādiem internetā publicētiem zagšanas gadījumiem, aizdodu karti tikai, ja preces skenē kasieris.”