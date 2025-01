Kas liecina par ādas vēzi? Komentē dermatologs Raimonds Karls Ieteikt







TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāds skatītājs interesējās, kādi ir signāli, kas liecina par ādas vēzi? Uz skatītāja jautājumu atbildēja raidījuma viesis – dermatologs, venerologs Raimonds Karls.

“Par ādas vēzi var liecināt tas, ja tas ir jauns veidojums, kas strauji aug, mainās un kam virsmā ir kāda zvīņošanās vai krevele. Un tas mēdz asiņot bez nekāda liela iemesla un nesadzīst aptuveni divu nedēļu laikā. Ja mums ir kāds traumēts veidojums, tad divās nedēļās traumai ir jāsadzīst. Ja šīs sūdzības ir ilgāk nekā divas nedēļas, tad ļoti iesaku apmeklēt speciālistu,” skaidroja dermatologs Karls.

Kā liecina informācija Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) mājaslapā, tad ādas audzēji ir viena no visvairāk izplatītajām onkoloģiskajām slimībām Latvijā. Katru gadu tiek reģistrēti vidēji 215 jauni ādas melanomas gadījumi un vidēji 1410 jauni citu ļaundabīgo ādas audzēju gadījumi.

Pēdējos gados novērojama tendence, ka saslimstība ar ādas audzējiem tiek diagnosticēta arvien jaunākiem cilvēkiem – vecuma posmā no 20 līdz 54 gadiem jauni ādas melanomas gadījumi diagnosticēti vidēji 58 cilvēkiem ik gadu un citi ļaundabīgi ādas audzēji – vidēji 126 cilvēkiem ik gadu.

Kā galvenais ietekmējamais faktors ādas onkoloģisko slimību profilaksē ir ultravioletā starojuma (UV) ierobežošana, samazinot tiešos saules staros un mākslīgā iedeguma ierīču ietekmē pavadīto laiku. Tāpat kā citas onkoloģiskās slimības arī ādas audzēji var būtiski ietekmēt dzīves kvalitāti un diemžēl pat izraisīt nāvi.

No 2012. līdz 2021.gadam Latvijā ik gadu no ādas melanomas miruši vidēji 72 cilvēki, taču no citiem ļaundabīgajiem ādas audzējiem vidēji 58 cilvēki. Savukārt 2022.gadā no ādas melanomas miruši 69 cilvēki, bet no citiem ļaundabīgajiem ādas audzējiem – 53 cilvēki, liecina SPKC publicētā informācija.

