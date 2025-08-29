Gads bez darbu labošanas: kā skolēniem un skolotājiem veicies jaunajā vērtēšanas sistēmā? 0
Pirmais gads, kad skolēni nedrīkstēja labot pārbaudes darbus, ir aizvadīts, un par secinājumiem TV24 raidījumā “Uz līnijas” stāsta Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Inta Ozola.
“Nudien gads ir aizvadīts, es gribētu teikt, ka gada sākums varbūt bija mazliet vairāk tāds satraukuma pilns, jo šīs bija būtiskas pārmaiņas. Savukārt, gada laikā mēs redzējām, ka skolas pieņem jauno kārtību un jautājumi rodas arvien mazāk,” norāda Ozola.
Kopumā varam teikt, jau veicot zināmu izvērtējumu, gads ir noslēdzies veiksmīgi. Mums nav tādu lielu pārsteigumu. Ja bija kādas bažas, varbūt kādām atsevišķām sabiedrības grupām, ka iespējams pasliktināsies rezultāti vai pieaugs trauksmes līmenis, tādas būtiskas pārmaiņas mēs neredzam,” uzsver Ozola.
Skolotāji atzīst, ka skolēnu rezultāti ir uzlabojušies, attieksme ir uzlabojusies un arī motivācija ir uzlabojusies, informē Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore.
“Man šķiet, ka ir jāsaprot, ka, ja mēs gribam augstus rezultātus, mums, protams, ir vajadzīgas augstas prasības. Tas iet roku rokā, arī mēs kopumā kā sabiedrība, ģimenes, mēs esam atbildīgi par to, lai veidotu skolēnam mācīšanās ieradumus. Lai būtu motivācija mācīties un lai mācīšanās būtu regulāra,” skaidro Ozola.
Tas ir ļoti, ļoti būtiski, un, protams, ka tas prasa laiku, jo ieradumi un pārmaiņas nenotiek vienā dienā, piebilst Ozola.
Jaunajā mācību gadā vispārējās izglītības iestādēs mācības sāks 223 696 skolēni, tostarp 19 956 pirmklasnieki un 2196 bērni no Ukrainas, liecina Izglītības un zinātnes (IZM) apkopotie provizoriskie dati.
Skolēnu izglītošanā būs iesaistīti 26 222 pedagogi.
1.septembrī durvis vērs 477 pašvaldību vispārējās izglītības iestādes – 25 sākumskolas, 239 pamatskolas, 183 vidusskolas, 30 valsts ģimnāzijas -, kā arī 37 speciālās izglītības iestādes. Papildus tam jaunajā mācību gadā darbu sāks arī 76 privātās skolas.
Profesionālajā izglītībā audzēkņu skaits saglabāsies iepriekšējā līmenī – aptuveni 28 000, prognozē IZM. No tiem ap 10 000 šogad sāks mācības pirmajā kursā 53 profesionālās izglītības iestādēs.