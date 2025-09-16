Karš Ukrainā 3 gadi

10:57, 16. septembris 2025
Viedokļi

ASV finanšu ministrs Skots Besents paziņojis, ka Krievijas uzsāktais karš Ukrainā varētu beigties jau 60 līdz 90 dienu laikā, ja Eiropa spertu vienu nozīmīgu soli, ziņo ukraiņu medijs Unian.

Intervijā aģentūrām Reuters un Bloomberg viņš uzsvēra, ka Eiropas valstīm jāspēlē daudz aktīvāka loma Krievijas naftas ienākumu ierobežošanā.

Viņš kritizēja atsevišķu Eiropas valstu Krievijas naftas iepirkumus un norādīja, ka daļa Eiropas uzņēmumu iegādājas arī Indijā pārstrādātus produktus no Krievijas naftas, tādējādi netieši finansējot karu.

Viņš arī piebilda, ka Trampa administrācija neplāno papildu tarifu ieviešanu Ķīnas precēm, ja vien Eiropa pati nepiemēros augstas (50–100 %) nodevas Ķīnai un Indijai, lai apslāpētu Krievijas galveno ienākumu avotu.

Besents norādīja, ka ASV ir gatavas sadarboties ar Eiropu, lai pastiprinātu sankcijas pret Krievijas lielākajiem naftas uzņēmumiem, piemēram, “Rosņeftj” un “Lukoil”, kā arī apsvērtu iesaldēto Krievijas aktīvu izmantošanu Ukrainas atbalstam.

