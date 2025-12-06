Salaspils Nacionālā botāniskā dārza oranžērija.
Foto. LETA/Zane Bitere

Salaspils Botāniskajā dārzā atklāj Ziemassvētku “Brīnumu mežu” 0

22:36, 6. decembris 2025
Ziņas Latvijā

Sadzirdēt, saskatīt un sasmaržot svētkus – tas viss šobrīd iespējams Salaspilī, Latvijas Nacionālajā Botāniskajā dārzā. Tur atklāts labdarības pilotprojekts “Brīnumu mežs”, vēsta 360TV Ziņas.

Latvijas Nacionālajā Botāniskajā dārzā atklātais Ziemassvētku sajūtu dārzs “Brīnumu mežs” ir liels sadarbības projekts, kurā apvienoti nevalstiskais sektors, uzņēmēji un pašvaldība. Projekta galvenais mērķis ir atbalstīt bērnus ar īpašām vajadzībām.

Anita Hanzena, biedrības “Mellene” pārstāve: “Šodien pie mums pulcējās vairāk nekā 500 bērni un ģimenes kopā. […] Mēs vēlamies radīt sajūtu, prieku un emocijas.” “Brīnumu mežs” izveidots, lai dāvinātu prieku, un daļa no gūtajiem ienākumiem tiks novirzīta labdarībai. No katras iegādātās biļetes 6% tiks ziedoti fondam “Kopā mainām pasauli”, kas palīdz bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm.

Projekts atbalsta arī “ATVĒRTIE SPĀRNI” iniciatīvu. Kā skaidro Uģis Melnozols, projekta pārstāvis, ienākumi tiks novirzīti bērnu laukuma izveidei Kapseļu ielas bērnunamā, kas paredzēts bērniem ar īpašajām vajadzībām.

Svētku sajūta dārzā jūtama ik uz soļa. Apmeklētājus priecē muzikāli priekšnesumi, svētku gardumi, radošās darbnīcas un spoži izgaismotas, tematiski dažādas takas – tostarp “Zvaigžņu taka” un “Upes ceļš”. Bērniem ir iespēja uzrakstīt vēlēšanos, iesiet to mazajā eglītē un apciemot Ziemassvētku vecīti viņa rezidencē.

“Brīnumu mežs” apmeklētājus gaidīs nedēļas nogalēs līdz 3. janvārim.

