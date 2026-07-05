“Es dusmās kliedzu, lai kustas!” Aculieciniece dalās ar iepriekš nedzirdētām detaļām par velosipēdista traģisko nāvi Rīgā 3
Piektdienas pēcpusdienā Rīgā, Juglas krastmalā, pēc kritiena no velosipēda miris vīrietis, aģentūru LETA informēja Valsts policijā.
Kamēr Valsts policija vēl skaidro precīzus negadījuma apstākļus, sociālajos tīklos parādījusies satraucoša informācija no aculiecinieces, kura apgalvo, ka glābšanas dienesta dispečera aizliegums rīkoties aizkavējis cietušā reanimāciju.
Sociālajos tīklos publiskots sievietes komentārs, kas met ēnu uz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) rīcību. Sieviete apgalvo, ka kopā ar vīru bijusi viena no pirmajām, kas piesteigusies pie cietušā vīrieša.
Viņa raksta: “Viņš nesasitās. Viņam apstājās sirds. Pataustīju pulsu – tas nebija. Arī neelpoja. Ar vīru gribējām veikt elpināšanu, bet cilvēks, kas izsauca palīdzību, teica, ka dispečers aizliedzis cietušo kustināt. Mēs gaidījām vairāk nekā 15 minūtes ātro palīdzību, lai gan blakus taču ir Gaiļezers! Kad beidzot parādījās NMPD mašīna, viņi nesteidzās. Es dusmās kliedzu, lai kustas. Viņi pamēģināja kaut ko darīt un saprata, ka cilvēks jau ir miris. Tad darbinieks vēl pārmeta, kāpēc mēs nesniedzām palīdzību. Man tagad ir murgi un iekšēji pārmetumi, nepārtraukti domāju par šī vīrieša ģimeni.”
Aculiecinieces komentārs izplatījies arī tērzēšanas vietnē “X”, kur lietotāji publiski vērsušies pie NMPD vadības ar prasību skaidrot situāciju un pārbaudīt konkrētā zvana audioierakstus. Līdz šim brīdim oficiāls NMPD skaidrojums par šo gadījumu nav sekojis, tāpēc vēršam uzmanību, ka rakstā atspoguļots tikai vienas aculiecinieces vērtējums par traģisko negadījumu.