Alga nav mazāka par 2000 eiro! Armands pastāsta, kas ir šī Latvijā un citviet labi apmaksātā profesija 0

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LA.LV
6:22, 5. jūlijs 2026
Viedokļi

TV24 raidījumā “Uz līnijas” Latvijas Jumiķu apvienības valdes loceklis un jumiķa amata meistars Armands Liede skaidroja, ka jumiķu atalgojums būtiski atkarīgs no profesionālajām prasmēm, pieredzes un spējas kvalitatīvi paveikt darbu.

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Viņš norādīja, ka mazāk pieredzējušiem speciālistiem atalgojums var būt zemāks, taču kvalificēti jumiķi spēj nopelnīt ievērojami vairāk, un šajā profesijā ienākumu griesti var būt salīdzinoši augsti. Pēc viņa teiktā, jautājums par algu nav tikai par profesiju kā tādu, bet galvenokārt par to, ko konkrētais meistars spēj izdarīt.

Liede salīdzināja situāciju arī ar citām valstīm, tostarp Vāciju, kur būvniecības nozarē jumiķiem bieži tiek piemērotas augstas stundas likmes. Viņš uzsvēra, ka šajā amatā jumiķi nereti atrodas starp vislabāk apmaksātajiem būvniecības speciālistiem.

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Pēc viņa teiktā, darba tirgū izšķiroša nozīme ir profesionālajai kompetencei – jo augstāka ir meistara kvalifikācija un darba kvalitāte, jo lielākas ir arī viņa iespējas nopelnīt.

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