Putni Ukrainā sākuši vīt “apokaliptiskas” ligzdas – zinātnieki nekad iepriekš ko tādu nav redzējuši 0
Putni, kas dzīvo kara plosītajā frontes līnijā Ukrainā, būvē apokaliptiskas ligzdas no optiskās šķiedras kabeļiem. Vairākas ligzdas, kas savītas no zāles, zariem un īpaši tieviem vadiem, izraisījušas diskusijas par to, kā šis nežēlīgais, četrus gadus ilgais konflikts pārveido dabu.
Milzīgi optiskās šķiedras kabeļu tīkli, kurus gan Ukraina, gan Krievija izmanto, lai padarītu dronus izturīgus pret elektroniskās slāpēšanas iekārtām, tagad klāj lielus posmus (aptuveni 1200 km) no garās frontes līnijas, vēsta medijs The Sun.
Vladimirs Putins savu “militāro operāciju” pret Ukrainu uzsāka 2022. gada februārī ar tankiem, bruņumašīnām un artilēriju. Kopš tā laika droni ir kļuvuši par noteicošo elementu kaujas laukā, abām pusēm arvien vairāk paļaujoties uz tiem cīņā.
Pieaugošā optiskās šķiedras dronu izmantošana ir atstājusi kabeļus izmētātus pa visu ainavu, un putni, šķiet, pielāgojas jaunajai realitātei sev apkārt. Pamestos kabeļus var atrast uz jumtiem, sapinušos kokos un izmētātus laukos.
Ukrainas karavīri ir dalījušies ar fotoattēliem un video, kuros redzamas no sausas zāles un optiskās šķiedras kabeļiem savītas ligzdas karadarbības skartajos reģionos, tostarp Doneckā, Harkivā un Zaporižjā.
Ukrainas pilsoniskās sabiedrības grupas NAKO ģenerālsekretāre Oļena Treguba šos darinājumus nosaukusi par apokaliptiskiem.
Jana Hrinjko, Kijivas Kara muzeja vecākā pētniece, ir izpētījusi divas šādas ligzdas, ko no frontes līnijas atsūtījuši Ukrainas karavīri. Viņa sacīja: “Putnu ligzdas ar optiskās šķiedras fragmentiem demonstrē kara rakstura izmaiņas. Pirmā ligzda galvenokārt satur sausu zāli un optiskās šķiedras kabeli. Un tā ir diezgan cieši savīta.”
Hrinjko norādīja, ka pētnieki pagaidām nezina, kura suga šīs ligzdas uzbūvējusi vai kā putni savākuši kabeļus.
Neparastās ligzdas piesaistījušas pētnieku uzmanību arī ārpus Ukrainas. Viena no abām ligzdām paliks Kijivā kā daļa no Kara muzeja kolekcijas, savukārt otra tiek nosūtīta uz Nīderlandi tālākai izpētei, pirms tā tiks atgriezta atpakaļ.
Biologs no Nīderlandes Oke-Florians Hīmstra, kurš specializējas mākslīgo ligzdu materiālu izpētē, sacīja, ka testi varētu atklāt, kura putnu suga uzbūvējusi šīs ligzdas. Viņa teica: “Mēs meklēsim DNS pēdas, kas joprojām saglabājušās ligzdā, lai noteiktu, kurš patiesībā to uztaisīja. Es nekad iepriekš neesmu redzējusi šādas ligzdas – un esmu redzējusi ļoti, ļoti daudzas putnu ligzdas.”
Hīmstra norādīja, ka optiskās šķiedras kabeļu ietekme uz putniem var būt gan pozitīva, gan negatīva. Lai gan putni var sapīties šajā materiālā, kabeļi var arī palīdzēt izveidot izturīgākas ligzdas. Viņa piebilda: “Dokumentējot šo ligzdu, mēs dokumentējam arī kara ietekmi uz dabu Ukrainā.”
Pētnieki norāda, ka dzīvnieki ligzdu veidošanai arvien biežāk izmanto arī cilvēku radītos atkritumus.