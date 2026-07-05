Vai spēcīga negaisa gadījumā ierīces jāizrauj no rozetēm? Mākoņiem samilstot, eksperti sniedz atbildi 0
Latvijai strauji tuvojas pērkona negaiss, un daudziem aktuāls kļūst jautājums par mājokļu un elektroierīču drošību. Kā tad īsti ir – vai elektroierīces negaisa laikā jāatvieno no rozetēm?
Jau ziņojām, ka vietām Latvijas centrālajos un austrumu rajonos gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, un tiek prognozēts, ka tas turpināsies līdz vakaram. Dzeltenās pakāpes brīdinājums ir spēkā līdz plkst. 23.
Kā vēstīts ziņu portālā Glavred, zibens negaisa laikā var apdraudēt ne tikai tos, kas atrodas ārpus telpām, bet arī jūsu māju. Daudzi uzskata, ka mūsdienīgi elektrotīkli un aizsargierīces pilnībā pasargā tehniku no zibens spēriena sekām, tomēr speciālisti uzsver, ka atsevišķos gadījumos pat tie negarantē simtprocentīgu drošību.
Polijas organizācijas “Skywarn Polska” vadītājs Arturs Suroveckis skaidro, ka bīstamība ir atkarīga no zibens veida. Parastos negatīvos zibens lādiņus vairumā gadījumu spēj aizturēt zibensnovedēji un aizsargsistēmas. Taču eksistē arī pozitīvie zibens izlādes lādiņi – tie novērojami ievērojami retāk, taču ir daudzkārt spēcīgāki.
Tieši tie rada vislielākos draudus, jo spēj radīt tik spēcīgu elektromagnētisko lauku, ka mājas elektroinstalācijā rodas inducētās strāvas.
Vai palīdz drošinātāju izslēgšana?
Pozitīvo zibens lādiņu īpatnība ir tāda, ka tie ir bīstami pat tad, ja mājā ir izslēgti galvenie drošinātāji. Indukcija kabeļu tīklā notiek neatkarīgi no slēdžu pozīcijas, tāpēc vienīgais drošais aizsardzības veids ir fiziska ierīču atvienošana no rozetēm.
Pozitīvajām zibens izlādēm raksturīgās pazīmes: tās vizuāli izskatās pēc ideāli taisna, ārkārtīgi spilgta zibšņa, savukārt pērkona dārds atgādina sprādzienu vai lielgabala šāvienu. Šādos brīžos risks tehnikai ir maksimāls, un jārīkojas nekavējoties.
Speciālisti gan mierina, ka kopējā varbūtība sabojāt sadzīves tehniku katra negaisa laikā saglabājas salīdzinoši zema. Tomēr risks nekad nav vienāds ar nulli – īpaši tad, ja zibens iesper netālu no mājas vai tieši elektrotīkla elementos.