“Kaut kāda netīrā bumba.” Putins paziņojis, ka Krievija izmēģina jaunu bezpilota zemūdens ieroci “Poseidons” 0
Krievijas prezidents Vladimirs Putins paziņojis, ka 28. oktobrī veikts izmēģinājums ar jaunu zemūdens ieroci “Poseidons”, kuru Maskava pozicionē kā vienu no saviem visspēcīgākajiem stratēģiskajiem zemūdens ieročiem. TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš skaidroja, kas šī ir par zemūdeni.
“Viņš apgalvo, ka tā jauda ievērojami pārsniedz vismodernākās starpkontinentālās raķetes “Sarmat” jaudu. Nevienai citai valstij neesot nekā līdzīga,” norādīja Slaidiņš.
Šī zemūdene ir pazīstama arī ar nosaukumu “STATUS-6”. Kā norāda Slaidiņš, šis ierocis teorētiski spēj darboties autonomi un veikt ilgstošu zemūdens ceļu, lai netraucēti piekļūtu mērķiem. Taču, kā norāda Krievijas propaganda, šis ierocis spēj radīt 500 metru augstu cunami vilni, kas varētu iznīcināt Lielbritāniju. Slaidiņš gan norāda, ka šāds apgalvojums ir pārspīlēts.
“Krievu propaganda saka, ka tur būs tāds cunami, ka Britānija pazudīs… Skaidrs, ka viņas var izmantot triecienam pret kuģu grupām, ostām, viennozīmīgi, bet to, ko krievi saka, ka tur būs 500 metru cunami vilnis. Tas ir diezgan absurds apgalvojums,” skaidroja NBS majors.
Viņš arī norādīja, ka ierīce, iespējams, var būt aprīkota ar īpaši bīstamu kaujas galviņu: “Poseidon kaujas galviņa var piesārņot lielu platību ar radiāciju. Šim nolūkam tiek spekulēts, ka “Poseidon” ir aprīkots ar kobalta bumbu, kaut kāda netīrā bumba.”