Vai šodien atkal pie debesīm ieraudzīsim šo reto parādību? Laika prognoze sestdienai 0
Sestdien Latvijā mākoņi klās debesis, no rīta daudzviet līs, bet dienas gaitā nokrišņi gaidāmi vairs tikai austrumos, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Dienā mākoņi joprojām lielākoties aizklās debesis, tomēr vietām rietumu daļā tās skaidrosies. No rīta vēl daudzviet Latvijā līs, bet dienas laikā nokrišņi gaidāmi vairs tikai austrumu daļā.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, rietumu vējš, un lokāli migla saglabāsies arī dienas laikā. Maksimālā gaisa temperatūra būs +2…+7 grādi.
Rīgā būs mākoņains laiks, rīta stundās vēl gaidāms lietus, taču dienas otrajā pusē debesis brīžiem skaidrosies. Saglabāsies lēns līdz mērens dienvidrietumu vējš. Gaiss iesils līdz +5…+6 grādiem.