Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks piedalās Ministru kabineta sēdē.
"Kaut kas te nav labi." Labklājības ministra Lieldienu apsveikums raisa neizpratni iedzīvotāju vidū

14:00, 5. aprīlis 2026
Viedokļi

Kā ierasts, arī šogad cilvēki Lieldienu laikā sociālajos tīklos dalās ar svētku sveicieniem, krāsainu olu bildēm un sirsnīgiem vēlējumiem. Taču starp ierastajiem ierakstiem īpašu sabiedrības uzmanību izpelnījies labklājības ministra Reiņa Uzulnieka publicētais sveiciens, kas šoreiz raisījis nevis viennozīmīgas pozitīvas emocijas, bet gan neizpratni iedzīvotāju vidū.

“Igauņi un lietuvieši varētu pa taisno iekāpt vilcienā un atbraukt uz Rīgas lidostu,” ministrs Krauze par “Rail Baltica” 52
VIDEO. Publicēts video no traģiskās avārijas Daugavpilī, kur zem vilciena pakļuva auto
Nauda var sākt “slīdēt caur pirkstiem”: trīs zodiaka zīmes, kurām aprīlī jābūt īpaši piesardzīgām
Lūk, Uzulnieks sociālajos tīklos ievietojis attēlu, kurā redzams pietupies pie vāzes ar tikko plaukušiem koku zariem.

Savā ierakstā viņš raksta:

“Es ar savu sieviņu
Lieldienās šūpojos;
Šī ievēra zelta virvi,
Es sudraba gredzentiņu.

Priecīgas Lieldienas!

Zelenskis: “Mums jāatzīst, ka mēs šobrīd vairs neesam prioritāte…”
“Man nav iespējas zināt, kur viņš ir,” Artuss Kaimiņš publicē emocionālu vēstījumu savam dēlam Kaupo
“Mēs redzam arvien vairāk!” – “Artemis II” astronauti kosmosā zaudējuši laika izjūtu un saskārušies ar pirmajām ķibelēm

Vērīgākie atpazinuši, ka pantiņš, ko rakstījis Uzulnieks, patiesībā ir tautasdziesma, kas pierakstīta Alūksnē. Lūk, oriģināls tautasdziesmai:

“Es ar savu mīļāko
Lieldienās šūpojos;
Viņš ievēra zelta virvi,
Es sudraba gredzentiņu.

Metat mani, metējiņi,
Pa zariņu galiņiem:
Cielaviņas meita biju,
Zaru galu laipotāja.”

Komentāru sadaļā vairāki cilvēki pauduši savu neizpratni par šāda veida sveicienu no labklājības ministra.

SAISTĪTIE RAKSTI
“Man nav iespējas zināt, kur viņš ir,” Artuss Kaimiņš publicē emocionālu vēstījumu savam dēlam Kaupo
“Par to vienu skrūvi un spaini?” Vīrietis automazgātavā netīšām sabojā aprīkojumu, taču apdrošinātāja pieprasītā atlīdzības summa šķiet nesamērīgi liela
FOTO. VIDEO. Vecmāmiņas brīnums! Lūk, kā tagad izskatās Allas Pugačovas 14 gadus vecā mazmeita Klaudija
