"Kaut kas te nav labi." Labklājības ministra Lieldienu apsveikums raisa neizpratni iedzīvotāju vidū
Kā ierasts, arī šogad cilvēki Lieldienu laikā sociālajos tīklos dalās ar svētku sveicieniem, krāsainu olu bildēm un sirsnīgiem vēlējumiem. Taču starp ierastajiem ierakstiem īpašu sabiedrības uzmanību izpelnījies labklājības ministra Reiņa Uzulnieka publicētais sveiciens, kas šoreiz raisījis nevis viennozīmīgas pozitīvas emocijas, bet gan neizpratni iedzīvotāju vidū.
Lūk, Uzulnieks sociālajos tīklos ievietojis attēlu, kurā redzams pietupies pie vāzes ar tikko plaukušiem koku zariem.
Savā ierakstā viņš raksta:
“Es ar savu sieviņu
Lieldienās šūpojos;
Šī ievēra zelta virvi,
Es sudraba gredzentiņu.
Priecīgas Lieldienas!
Vērīgākie atpazinuši, ka pantiņš, ko rakstījis Uzulnieks, patiesībā ir tautasdziesma, kas pierakstīta Alūksnē. Lūk, oriģināls tautasdziesmai:
“Es ar savu mīļāko
Lieldienās šūpojos;
Viņš ievēra zelta virvi,
Es sudraba gredzentiņu.
Metat mani, metējiņi,
Pa zariņu galiņiem:
Cielaviņas meita biju,
Zaru galu laipotāja.”
Komentāru sadaļā vairāki cilvēki pauduši savu neizpratni par šāda veida sveicienu no labklājības ministra.