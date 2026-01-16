Ķīna pilnībā pārtrauc elektroenerģijas iegādes no Krievijas – iemesls var pārsteigt 0
Ķīna no 1. janvāra ir pilnībā pārtraukusi elektroenerģijas importu no Krievijas, vēstī laikraksts “Kommersant”, atsaucoties uz šo situāciju labi pārzinošiem informācijas avotiem.
Laikraksts norāda, ka Ķīna pat atteikusies no minimālo līgumā noteikto apjomu, kas ir aptuveni 12 megavati, iegādes.
Informācijas avots laikrakstam pavēstīja, ka elektroenerģijas eksports no Krievijas uz Ķīnu 2026. gadā, visticamāk, netiks atjaunots.
Galvenais iemesls elektroenerģijas piegāžu pārtraukšanai ir eksporta cenas pieaugums, kas pārsniedzis iekšzemes elektroenerģijas cenas Ķīnā, tādējādi elektroenerģijas iepirkšana no Krievijas Ķīnai vairs nav izdevīga, raksta “Kommersant”.
Krievijas enerģētikas kompānija “Inter RAO” elektroenerģiju uz Ķīnu eksportēja no Tālajiem Austrumiem. Līgums ar Ķīnu tika noslēgts 2012. gadā, un tas ir spēkā līdz 2037. gadam. Visā līguma darbības laikā Ķīnai bija jāpiegādā aptuveni 100 miljardi kilovatstundu jeb aptuveni četri miljardi kilovatstundu elektroenerģijas gadā.
“Šobrīd abas puses aktīvi aplūko iespējas veikt elektroenerģijas tirdzniecību. Eksporta līguma laušana pēc Krievijas puses iniciatīvas nav plānota. Ķīnas puse, ar kuru mēs pastāvīgi sadarbojamies, arī neizrāda interesi par līguma laušanu,” skaidro “Inter RAO”.
Uzņēmums piebilda, ka Tālo Austrumu enerģētikas sistēmā elektroenerģijas patēriņš pieaug straujāk nekā piedāvājums, tādējādi ir samazinājušās eksporta iespējas un ierobežotas piegādes uz Ķīnu.