LETA
8:21, 23. decembris 2025
Ziņas Dabā

Otrdien Latvijā mākoņu būs maz un spīdēs saule, prognozē sinoptiķi.

Līdz ar to šī diena, visticamāk, būs saulainākā šomēnes, jo tuvākajās dienās gaidāms lielāks mākoņu daudzums.

Dažviet valstī sauli īslaicīgi aizsegs mākoņi, kas var atnest nelielu sniegu. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu un ziemeļu vējš.

Gaisa temperatūra pēcpusdienā būs -1..-7 grādi, vakarā tā vietām noslīdēs zem -10 grādiem. Tādējādi šī diena būs līdz šim aukstākā šajā ziemā.

Rīgā gaidāms sauss un saulains laiks, pūtīs lēns līdz mērens austrumu, ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra svārstīsies ap -5 grādiem.

Laikapstākļus nosaka spēcīgs anticiklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1028 hektopaskāliem Latvijas dienvidos līdz 1032 hektopaskāliem ziemeļos.

Prognozes gadumijai

Gadumijā Latvijā varētu sākties garš aukstuma periods, liecina jaunākās laika prognozes.

Ziemassvētki valsts lielākajā daļā nāk ar kailsalu, bet svētku dienās gaiss kļūs siltāks – Otrajos Ziemassvētkos gaisa temperatūra pakāpsies līdz +2..+7 grādiem. Nedaudz pastiprināsies rietumu vējš, kas pāries ziemeļu vējā, nokrišņu būs maz, debesis lielākoties segs mākoņi.

Atbilstoši jaunākajām prognozēm gada pēdējās divās dienās Latvijā sāks ieplūst aukstāks gaiss no ziemeļiem. Jaungada naktī visā valstī prognozēts sals un zemi daudzviet klās sniega sega.

Janvāra sākumā iespējams sals, kas pārsniedz desmit grādus. Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem 2026. gada pirmā mēneša vidējā gaisa temperatūra Latvijā varētu būt -5 grādi jeb divus grādus zemāka par normu. Piepildoties šai prognozei, gaidāms aukstākais mēnesis kopš 2024. gada janvāra, kad mēneša vidējā temperatūra valstī bija -5,2 grādi.

