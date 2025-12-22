VIDEO. Aļaskas ziemeļu pilsētā iestājusies polārā nakts — nākamais saullēkts gaidāms tikai janvārī 0

23:01, 22. decembris 2025
Aļaskas pilsēta Utkiagvika, kas ir vistālākā ASV ziemeļos esošā apdzīvotā vieta, ir piedzīvojusi savu pēdējo saullēktu. Kopš novembra vidus pilsēta līdz pat 2026. gada 22. janvārim vairs neredzēs Sauli, jo Arktikas lokā sācies Polārās nakts periods.

Zemes ass slīpuma dēļ nākamos mēnešus Saule neuzleks virs horizonta, taču Utkiagvika nepaliks pilnīgā tumsā – ik dienu būs novērojamas vairākas stundas gaišpelēkas rītausmas gaismas, ko dēvē par pilsonisko krēslu, skaidro “Fox Weather”.

Utkiagvika ir mājvieta ap 4400 iedzīvotājiem. Pilsētas teritorijā atrodas arī arheoloģiskas vietas, kas datējamas līdz pat 500. gadam.

Polārās nakts laikā saules gaismas un dienas siltuma trūkuma dēļ temperatūra Arktikas reģionos strauji pazeminās. Šī parādība ietekmē arī Polārā virpuļa veidošanos – tas ir zema spiediena apgabals Zemes stratosfērā, kur uzkrājas ārkārtīgi auksts gaiss.

Bez saules siltuma virs troposfēras – atmosfēras slāņa, kurā veidojas laikapstākļi – šis reģions kļūst ļoti auksts. Reizēm polārais gaiss izlaužas zemāk un virzās uz dienvidiem, ietekmējot arī tālākos Ziemeļamerikas apgabalus.

Lai gan Utkiagvikā ziemā valda vairāk nekā 60 dienu ilga tumsa, vasarā pilsēta piedzīvo pretēju fenomenu – gandrīz trīs mēnešus nepārtrauktas dienas gaismas.

