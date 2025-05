“Ko atnes, to aiznes!” Aigars Pencis skaidro, kāpēc plānots samazināt atkritumu urnu skaitu Rīgas parkos un dārzos Ieteikt







TV24 raidījumā “Uz līnijas” kāds skatītājs vaicāja, vai Rīgas parkos un dārzos būtu iespējams biežāk izvest atkritumu urnas: “Dažreiz liekas, ka tās ir pārpildītas, un neviens tās nevāc!” Uz skatītāja kritisko piezīmi atbildēja raidījuma viesis – SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” vadītājs Aigars Pencis, kurš atzina, ka šis jautājums ir ļoti aktuāls, bet uzņēmums uz to skatās “nedaudz savādāk”.

Reklāma Reklāma

Atbildot uz skatītāja jautājumu, Pencis sacīja, ka vēlas Rīgas dārzos un parkos pat samazināt atkritumu urnu skaitu.

“Pēc principa – ko atnes, to aiznes! Tas nenozīmē, ka urnas vispār nebūs. Nē, tā nav. Urnas būs, bet mūsu mērķis ir padarīt to apsaimniekošanu efektīvāku. Piemēram, šogad mēs jau izmēģināsim pilotprojektu atkritumu šķirošanai dažos parkos, lai redzētu, kā sabiedrība to veic. Un tā būtu tāda sava veida izglītojošā kampaņa,” sacīja SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” vadītājs.

Vienlaikus Pencis TV24 raidījumā “Uz līnijas” uzsvēra, ka neesot nepieciešamība palielināt atkritumu urnu skaitu Rīgas parkos un dārzos. “Konkrēti runājot par mūsu teritorijām, sūdzības par neizvestām urnām ir ļoti reti un tā ir apstākļu sakritība, jo strādājam arī brīvdienās. Ir dežuranti. Tā kā viss tiek nodrošināts,” skaidroja Pencis, atbildot uz skatītāja jautājumu.

Turklāt atkritumu urnu skaits tiks samazināts pakāpeniski, nevis uzreiz.

“Pakāpeniski, izglītojot sabiedrību. Tas nebūs tā, ka pēkšņi vairs nebūs urnas! Mēs arī nomainām vecā dizaina urnas, kas ir atvērtās urnas, kā piemēram, Ķengaraga promenādē. Urnas paliek ietilpīgākas, bet mazākā skaitā un vietās, kur tas ir nepieciešams, nevis blakus mazdārziņiem, no kurienes vienkāršī atnes šos atkritumus,” piebilda SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” vadītājs Pencis.

Plašāk skatieties pievienotajā video!

Pilnu TV24 raidījumu “Uz līnijas” skatieties video šeit: