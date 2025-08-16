Krievija gatava izmēģināt “Lidojošo Černobiļu”: eksperts atklāj, kādas briesmas tas ietver 0
Krievijas Federācija, visticamāk, plāno tuvākajā laikā izmēģināt spārnoto raķeti ar kodolgalviņu 9M730 “Burevestnik”, kas dēvēta par “Lidojošo Černobiļu”. Šī raķete rada nopietnus draudus tās kodolreaktora un potenciālās radioaktīvās piesārņojuma dēļ, tā par aviācijas eksperta Valērijsa Romanenko raksta Unian.
Saskaņā ar Romanenko teikto, “Burevestnik” ir aprīkota ar kodoldzinēju, kas darbojas ar atvērtā cikla kruīza dzinēju. Kodolreaktors uzkarsē gaisu, kas izplūst no sprauslas, radot radioaktīvo piesārņojumu. “To sauc par ‘Lidojošo Černobiļu’, jo, krītot uz zemes, raķetes kodolreaktors tiek bojāts, radot nepieciešamību dekontaminēt piesārņoto teritoriju,” tiek citēts eksperts.
🔊 Satellite images show activity at a remote Arctic test site linked to Russia's nuclear-powered missile, the Burevestnik. Could a test overshadow Trump-Putin talks? Hear more on the Reuters World News daily podcast https://t.co/qmgdjVlFfk pic.twitter.com/jSj00i6mdc
— Reuters (@Reuters) August 14, 2025
Raķetes izmērs ir aptuveni 2,5 reizes lielāks nekā Krievijas raķetei Kh-101, un tās ātrums sasniedz aptuveni 900 km/h, kas ir līdzīgs parastajām spārnotajām raķetēm. Tomēr “Burevestnik” unikālā iezīme ir neierobežots lidojuma diapazons, pateicoties kodoldzinējam, kas ļauj tai veikt desmitiem tūkstošu kilometru. “To var notriekt jebkura pretgaisa aizsardzības sistēma, kas spēj iznīcināt spārnotās raķetes, taču problēmas sākas, kad tā nokrīt,” norādīja Romanenko.
Eksperts skaidroja, ka radioaktīvā piesārņojuma apjoms un iznīcināšanas zona būs atkarīga no noplūdušās radioaktīvās degvielas daudzuma un kaujas galviņas veida. Viņš uzskata, ka šādām dārgām un vēl nepilnīgi izstrādātām raķetēm, visticamāk, būs kodolgalviņa ar jaudu no 200 līdz 500 kilotonnām, kas ir aptuveni puse megatonnas. Tas padara raķeti īpaši bīstamu, jo tās krišana var izraisīt plašu radioaktīvo piesārņojumu.
Saskaņā ar Reuters ziņām, satelītattēli liecina par augstu aktivitāti Pankovas izmēģinājumu vietā Novaja Zemļas arhipelāgā Barenca jūrā. Pētnieki novērojuši palielinātu personāla, aprīkojuma, kuģu un lidmašīnu klātbūtni, kas saistīta ar iepriekšējiem “Burevestnik” testiem.
Atvaļinātais Ukrainas armijas pulkvedis Romans Svitans norādījis, ka “Burevestnik” izmēģinājums ir kārtējais Krievijas mēģinājums radīt draudus ar kodolieročiem. Viņš uzsvēra Krievijas tehnoloģisko lejupslīdi, norādot, ka daudzas to ieroču sistēmas, tostarp raķete “Sarmat”, ir cietušas neveiksmes. “No septiņām “Sarmat” palaišanām sešas beidzās ar sprādzieniem, bet septītā raķete aizlidoja nezināmā virzienā,” sacīja Svitans.
Russia Is Most Likely Planning to Test a Nuclear-Powered Missile at Its Arctic Test Site
There are multiple signs indicating that 🇷🇺 Russia is preparing to conduct a test of the nuclear-powered cruise missile “Burevestnik” (SSC-X-9 Skyfall) in the near future at the Pankovo test… pic.twitter.com/SPD6W83p4w
— AviVector (@avivector) August 9, 2025
Some background information about the Burevestnik missile… pic.twitter.com/R7YwSyzIiu
— Zlatti71 (@Zlatti_71) January 26, 2025