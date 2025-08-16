#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Krievija gatava izmēģināt “Lidojošo Černobiļu”: eksperts atklāj, kādas briesmas tas ietver 0

LA.LV
16:40, 15. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievijas Federācija, visticamāk, plāno tuvākajā laikā izmēģināt spārnoto raķeti ar kodolgalviņu 9M730 “Burevestnik”, kas dēvēta par “Lidojošo Černobiļu”. Šī raķete rada nopietnus draudus tās kodolreaktora un potenciālās radioaktīvās piesārņojuma dēļ, tā par aviācijas eksperta Valērijsa Romanenko raksta Unian.

Saskaņā ar Romanenko teikto, “Burevestnik” ir aprīkota ar kodoldzinēju, kas darbojas ar atvērtā cikla kruīza dzinēju. Kodolreaktors uzkarsē gaisu, kas izplūst no sprauslas, radot radioaktīvo piesārņojumu. “To sauc par ‘Lidojošo Černobiļu’, jo, krītot uz zemes, raķetes kodolreaktors tiek bojāts, radot nepieciešamību dekontaminēt piesārņoto teritoriju,” tiek citēts eksperts.

Raķetes izmērs ir aptuveni 2,5 reizes lielāks nekā Krievijas raķetei Kh-101, un tās ātrums sasniedz aptuveni 900 km/h, kas ir līdzīgs parastajām spārnotajām raķetēm. Tomēr “Burevestnik” unikālā iezīme ir neierobežots lidojuma diapazons, pateicoties kodoldzinējam, kas ļauj tai veikt desmitiem tūkstošu kilometru. “To var notriekt jebkura pretgaisa aizsardzības sistēma, kas spēj iznīcināt spārnotās raķetes, taču problēmas sākas, kad tā nokrīt,” norādīja Romanenko.

Eksperts skaidroja, ka radioaktīvā piesārņojuma apjoms un iznīcināšanas zona būs atkarīga no noplūdušās radioaktīvās degvielas daudzuma un kaujas galviņas veida. Viņš uzskata, ka šādām dārgām un vēl nepilnīgi izstrādātām raķetēm, visticamāk, būs kodolgalviņa ar jaudu no 200 līdz 500 kilotonnām, kas ir aptuveni puse megatonnas. Tas padara raķeti īpaši bīstamu, jo tās krišana var izraisīt plašu radioaktīvo piesārņojumu.

Saskaņā ar Reuters ziņām, satelītattēli liecina par augstu aktivitāti Pankovas izmēģinājumu vietā Novaja Zemļas arhipelāgā Barenca jūrā. Pētnieki novērojuši palielinātu personāla, aprīkojuma, kuģu un lidmašīnu klātbūtni, kas saistīta ar iepriekšējiem “Burevestnik” testiem.

Atvaļinātais Ukrainas armijas pulkvedis Romans Svitans norādījis, ka “Burevestnik” izmēģinājums ir kārtējais Krievijas mēģinājums radīt draudus ar kodolieročiem. Viņš uzsvēra Krievijas tehnoloģisko lejupslīdi, norādot, ka daudzas to ieroču sistēmas, tostarp raķete “Sarmat”, ir cietušas neveiksmes. “No septiņām “Sarmat” palaišanām sešas beidzās ar sprādzieniem, bet septītā raķete aizlidoja nezināmā virzienā,” sacīja Svitans.

