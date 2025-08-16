#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Tumšais, gaišais vai nefiltrētais? Eksperts atklāj, kurš alus veids sniedz vislielāko ieguvumu veselībai 0

15:30, 15. augusts 2025
Veselam Uzturs

Alus ir viens no populārākajiem dzērieniem pasaulē. Daudzi cilvēki to mēdz malkot pēc darba, atpūšoties ar draugiem vai atvelkot elpu pēc garas darba nedēļas. Tomēr ne visi apzinās, kā alus veids un tā īpašības ietekmē cilvēka veselību, un kuru no alus veidiem būtu ieteicams izvēlēties, lai nenodarītu lielu ļaunumu organismam, vēsta Unian.

Gaišais un tumšais alus

Tumšais alus ir zināms ar augstāku polifenolu saturu, kas ir antioksidanti, kuri potenciāli var palīdzēt aizsargāt sirds un asinsvadu sistēmu, kā arī mazināt iekaisumu. Šie savienojumi ir līdzīgi tiem, kas atrodami tumšajā šokolādē vai sarkanvīnā, un tie var sniegt nelielu labumu veselībai. Gaišais alus šajos savienojumos ir nabadzīgāks, tādēļ tā potenciālais labums ir mazāks, taču garša un vieglums padara to par daudz populārāku izvēli. Kopumā gan tumšais, gan gaišais alus satur līdzīgu alkohola un kaloriju daudzumu, un tādēļ atšķirības to kaitīgumā nav tik lielas.

Nefiltrētais alus

Nefiltrētais alus ir nepasterizēts un satur vairāk dabīgo vielu, piemēram, šķiedrvielas un probiotikas. Probiotikas ir labvēlīgas baktērijas, kas palīdz uzturēt veselīgu gremošanas sistēmu. Eksperti gan norāda, ka, lai gūtu kāda veida labumu no šī alus, tas ir pareizi jāuzglabā pareizi, jo nepareizā temperatūrā tajā var sākt pārmērīgi vairoties probiotikas, kas var izraisīt gremošanas traucējumus.

Bezalkoholiskais alus

Bezalkoholiskais alus ir vēl viens variants tiem, kas vēlas baudīt alus garšu bez alkohola kaitīgās ietekmes. Tas var saturēt daļu no vērtīgajām vielām, piemēram, antioksidantus un probiotikas, taču ir jāņem vērā, ka tas joprojām satur kalorijas, kas var ietekmēt svaru un vispārējo veselību.

Svarīgi atcerēties, ka jebkura veida alus satur alkoholu, kas ir galvenais faktors, kas var kaitēt veselībai. Alkohols palielina aknu slodzi, asinsspiedienu, rada atkarību un citus veselības riskus. Tāpēc pat alu, kas satur vērtīgas vielas, nav ieteicams lietot pārmērīgi.

Ārsti iesaka sievietēm dienā nepārsniegt 350 mililitrus alus ar apmēram 5% alkohola, kas atbilst vienai standarta alkohola devai. Vīriešiem šis limits ir ap 700 mililitriem, tas ir, divas standarta devas.

Speciālists norāda, ka lai gan nav īsti svarīgi, kurš alus ir labāks, galvenais ir tas, cik tas tiek izdzerts un kāds ir tā patērēšanas biežums. Taču viņš uzsver, ka vislabāk ir izvēlēties nefiltrēto alu, jo tas satur visvairāk dabīgo vielu.

