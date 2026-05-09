“Ko? Kāpēc vecākiem būtu jāmaksā?” Labucs sašutis par naudas vākšanu skolās 0
TV24 raidījumā “Preses klubs” žurnāliste Anita Daukšte un TV24 raidījumu vadītājs Jānis Labucs diskutēja par vecāku izdevumiem skolās un dažādām praksēm, kurām tiek vākti papildu līdzekļi. Diskusijas laikā īpašu sašutumu raisīja skolotāju ēdināšanas apmaksa valsts eksāmenu laikā.
Labucs norādīja, ka viena no strīdīgākajām izdevumu pozīcijām ir izlaiduma nakšņošanas organizēšana, kad jaunieši pēc svinībām dodas uz pirti vai viesu namu. Tomēr vēl lielāku neizpratni viņā raisot gadījumi, kad vecākiem tiek prasīta nauda skolotāju ēdināšanai valsts eksāmenu laikā.
“Ko? Kāpēc vecākiem būtu jāmaksā par skolotāju ēdināšanu valsts eksāmenu laikā?” sašutis jautāja Labucs. Viņš piebilda, ka esot dzirdēti pat argumenti, ka “izsalcis eksaminētājs ir stingrāks eksaminētājs”.
Savukārt Daukšte atzina, ka šādas situācijas tiešām pastāv, īpaši mazākās skolās. Viņa norādīja, ka viņas rīcībā ir konkrēti piemēri, kur šāda prakse tiek piekopta.
Labucs asi kritizēja arī naudas vākšanu dāvanām skolotājiem un audzinātājiem. “Tas tiešām ir pilnīgākais absurds,” viņš uzsvēra, piebilstot, ka visā šajā stāstā jūtama “tāda padomijas piegarša”.
Viņaprāt, situāciju var salīdzināt ar kādreiz ierastajām pateicībām ārstiem aploksnēs. Labucs uzsvēra, ka, ja vecāki vēlas piedalīties kopīgās dāvanās, tam būtu jānotiek pilnīgi brīvprātīgi un bez jebkāda spiediena.
“Taisiet kaut vai anonīmu ziedojumu kastīti skolā, bet ne tā, ka vecāks jūtas spiests vēl papildus maksāt,” norādīja Labucs.
Plašāk skaties video!