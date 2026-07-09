Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: SHUTTERSTOCK

Kolorado vaboles pašas bēgs prom no tava dārza – šie augi ir jāstāda blakus kartupeļiem 0

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Dārzs

Kolorado vabole ir viens no nepatīkamākajiem kaitēkļiem kartupeļu vagās, kas īsā laikā spēj būtiski bojāt vai pat iznīcināt ražu. Tomēr pieredzējuši dārznieki norāda, ka pastāv vienkārši un dabiski veidi, kā samazināt kaitēkļa izplatību, neizmantojot ķīmiskos līdzekļus.

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Viens no efektīvākajiem paņēmieniem ir pareiza augu kombinēšana dobēs. Daži augi ar savu smaržu un īpašībām spēj atbaidīt Kolorado vaboli un tādējādi pasargāt kartupeļu stādus.

Blakus kartupeļiem ieteicams stādīt: koriandru, krūmu pupiņas, biškrēsliņu, pētersīļus, piparmētru, rozmarīnu, sīpolus, ķiplokus, ķirbi, sinepes.

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Šie augi ar savu aromātu var traucēt kaitēkļa orientēšanos un samazināt tā izplatību dobēs.

Īpaši izceļama ir krūmu pupiņa, kas ne tikai palīdz atbaidīt kaitēkļus, bet arī bagātina augsni ar slāpekli, veicinot kartupeļu augšanu.

Papildu aizsardzības metode

Dārznieki iesaka arī dabīgu apsmidzināšanu ar sinepju šķīdumu – 100 g sausa sinepju pulvera izšķīdina 1 litrā ūdens, pievieno nedaudz sarīvētu saimniecības ziepju, un ar to apsmidzina kartupeļu krūmus.

Tomēr speciālisti uzsver, ka ar augu kaimiņiem vien nepietiek pilnīgai aizsardzībai.

Labākais rezultāts – kompleksa pieeja

Visefektīvākais risinājums ir dabisko metožu kombinēšana ar regulāru augu kopšanu un citiem kaitēkļu ierobežošanas paņēmieniem. Tikai šāda pieeja ļauj būtiski samazināt Kolorado vaboles radītos postījumus un saglabāt veselīgu kartupeļu ražu.

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