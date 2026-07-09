Gribēji tievēt, bet sanāk otrādi? 3 šķietami veselīgi produkti, kas var bremzēt svara zudumu 0
Tu, iespējams, izvairies no ātrās ēdināšanas, lielām porcijām un varbūt arī alkohola, cenšoties samazināt svaru. Taču eksperti norāda – problēma var slēpties tieši tā sauktajās “veselīgajās” alternatīvās.
Ne jau tikai klasiskās uzkodas kā čipsi, saldumi vai smalkmaizītes var traucēt svara samazināšanai. Arī produkti, kas tiek marķēti kā “diētiski”, “mazkaloriju” vai “bez taukiem”, dažos gadījumos var pat kavēt progresu.
Šādu produktu izvēle var veicināt lielāku vēlmi pēc uzkodām, radīt diskomfortu un ilgtermiņā apgrūtināt svara samazināšanu.
Lietot uzkodas starp ēdienreizēm pats par sevi nav slikts ieradums, tomēr būtiska nozīme ir tam, kādas uzkodas tiek izvēlētas.
Uztura speciāliste Klarisa Lenherta, kas specializējas zarnu veselības jautājumos, skaidro, ka “pareizi izvēlētas uzkodas var palīdzēt uzturēt stabilu cukura līmeni asinīs un samazināt pārēšanās risku, taču nepareizas izvēles var radīt pretēju efektu”.
Viņa norāda, ka par problemātiskām uzkodām bieži uzskatāmi augsti pārstrādāti produkti ar zemu uzturvērtību. Šādi produkti nereti ir arī ļoti pievilcīgi garšas ziņā, kas var veicināt vēlmi apēst vairāk.
Eksperte arī uzsver, ka dažkārt pat produkti, kas tiek pozicionēti kā “veselīgi”, var negatīvi ietekmēt apetītes regulāciju.
Šķir tālāk, lai uzzinātu, kuri tie ir, un kādas tiem ir alternatīvas!