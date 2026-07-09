“Kā var gribēt gulēt pie plīts?” Studijas tipa mājokļu tendence izraisa karstas diskusijas iedzīvotāju vidū 0
Sociālajā tīklā “Threads” plašu diskusiju izraisījis kādas sievietes ieraksts par mūsdienās tik populārajiem studijas tipa dzīvokļiem, kuros dzīvojamā istaba apvienota ar virtuvi. Kamēr vieni šādu plānojumu uzskata par ērtu un mūsdienīgu, citi neslēpj, ka ideja dzīvot vienā telpā ar plīti viņiem šķiet grūti saprotama.
“Man vienīgajai kaitina tie “studijas” tipa dzīvokļi, kur vienīgā istaba apvienota ar virtuvi? Nu, kā var tik daudz cilvēku gribēt gulēt pie plīts? Protams, katram brīva izvēle tādā dzīvot, bet man personīgi tā vispār nešķiet laba ideja,” raksta ieraksta autore.
Komentāros ātri vien kļuva skaidrs, ka viedokļi šajā jautājumā krasi atšķiras.
Vairāki cilvēki atzina, ka studijas tipa dzīvokļus izvēlētos arī turpmāk. “Es nekad mūžā negribētu vairs atsevišķu virtuvi. Kad man tāda bija, praktiski vispār negatavoju ēst, jutos kā nomalā kambarī. Patīk paralēli būt tur, kur viss notiek – dzīvojamajā istabā, runāties un paralēli darīt vēl kaut ko,” rakstīja kāda komentētāja.
Arī kāds cits diskusijas dalībnieks bija lakonisks: “Jā, gribu un guļu. Ļoti patīk! Neredzu nevienu “pret”!”
Tikmēr citi pauda pilnīgi pretēju viedokli: “Gaidu, kad šis trends beigsies, jo pat lielos dzīvokļos virtuve apvienota ar viesistabu man šķiet pilnīgs sviests.”
Vēl kāda sieviete piebilda: “Man šis arī kaitināja, kad meklēju dzīvokli, it sevišķi tie maziņie 20 kvadrātmetru dzīvoklīši, kuriem vēl nereāli uzskrūvēta cena. Kur var gulēt ar skatu uz plīti?”
Diskusijā izskanēja arī praktiski argumenti. Daži norādīja uz ēdiena smakām un virtuves trokšņiem, kas izplatās pa visu telpu, bet citi uzskatīja, ka atsevišķa virtuve ļauj vienam ģimenes loceklim gatavot ēdienu, netraucējot pārējiem.
Savukārt studijas tipa dzīvokļu piekritēji uzsvēra, ka šāds plānojums rada plašuma sajūtu un ļauj gatavošanas laikā būt kopā ar ģimeni vai viesiem.
Arī kāda cita komentētāja norādīja: “Bet man patika, ka tā bērni iesaistījās ēst gatavošanā. Jo savādāk ir vientuļi, ja viens pats taisi ēst un pārējie atnāk tikai norīt.”
Tikmēr citi uzsvēra, ka problēma nav pašos studijas tipa dzīvokļos, bet gan tajā, ka šāds plānojums pēdējos gados kļuvis gandrīz par standartu daudzos jaunajos projektos.
Lūk, ko domā citi.