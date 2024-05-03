Neparasti marinēti gurķi – sinepēs. Kad kārojas asumiņu! 2
Saauguši gurķi? Varbūt šī recepte uzrunās!
Sastāvdaļas – 1 kg mazu gurķu, 150 g sīpolu, diļļu, 1 saberzta lauru lapa, 1 tējkarote piparu, 35 g sinepju pulvera, 5 ēdamkarotes cukura, 50 g vīna etiķa
Pagatavošana.
Ūdenī saliek garšvielas un uzvāra. Ieliek gurķus un, uzmanīgi tos grozot, šķidrumam ļauj uzvārīties. Noņem no uguns, gurķus pilda iepriekš dezinficētā burkā, pārlej verdošo šķidrumu un aizvāko.
Sagatavots pēc izdevuma “Mājas labumi”