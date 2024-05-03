#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto – Fotolia

Neparasti marinēti gurķi – sinepēs. Kad kārojas asumiņu! 2

Praktiski.lv
Mājas Receptes

Saauguši gurķi? Varbūt šī recepte uzrunās!

Reklāma
Reklāma
12 lietas, ko sievietes slepeni dara, bet nekad to neatzīst 4
Pasauli nākamgad gaida vēl šausminošāki pārbaudījumi: gaišreģes Vangas prognozes 2026. gadam 1
Viņš bija nobadināts, jo viņa barošana prasa laiku… Šokējošs stāsts par notiekošo valsts pansionātā
Lasīt citas ziņas

Sastāvdaļas – 1 kg mazu gurķu, 150 g sīpolu, diļļu, 1 saberzta lauru lapa, 1 tējkarote piparu, 35 g sinepju pulvera, 5 ēdamkarotes cukura, 50 g vīna etiķa

Pagatavošana.

Ūdenī saliek garšvielas un uzvāra. Ieliek gurķus un, uzmanīgi tos grozot, šķidrumam ļauj uzvārīties. Noņem no uguns, gurķus pilda iepriekš dezinficētā burkā, pārlej verdošo šķidrumu un aizvāko.

Sagatavots pēc izdevuma “Mājas labumi”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Receptes
Skābēti gurķi. Recepte, pēc kuras gatavoja jau senie latvieši!
Burkānu ābolu pankūkas interesantam rīta cēlienam
Receptes
Kompotēšanas gudrības: kas jāzina par burkām, vāciņiem, pasterizāciju. Un 3 receptes!
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.